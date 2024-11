Rod Stewart actuará en el Festival de Glastonbury el próximo año

Foto: Associated Press

Londres.- Rod Stewart actuará en el espacio reservado para “leyendas” en el Festival de Glastonbury en Gran Bretaña el próximo año, más de dos décadas después de haber sido el principal acto del festival musical, dijeron los organizadores el martes.

Stewart, de 79 años, dijo en redes sociales que estaba “orgulloso y listo y más que capaz de subir al escenario de nuevo para deleitar y excitar a mis amigos en Glastonbury en junio”.

El estrella de rock, que fue el acto principal en Glastonbury en 2002, fue el primer acto musical anunciado para el festival de junio de 2025 en Worthy Farm en el suroeste de Inglaterra.

Shania Twain ocupó el codiciado espacio de leyendas en el festival de este año, que atrajo a unos 200.000 aficionados a la música y tuvo como actos principales a Dua Lipa, Coldplay y SZA.

Stewart saltó a la fama en la escena del blues de Londres a finales de los años 60, liderando el Jeff Beck Group, luego se unió al ruidoso grupo de rock the Faces antes de lanzar una exitosa carrera como solista con éxitos como “Maggie May”, “Tonight’s the Night” y “Do Ya Think I’m Sexy?”

Stewart, quien cumplirá 80 años en enero, recientemente dijo que ya no hará giras mundiales a gran escala pero que no tenía “ningún deseo de retirarme” después de seis décadas en la música.

“Amo lo que hago, y hago lo que amo. Estoy en forma, tengo una cabellera completa y puedo correr 100 metros en 18 segundos a la alegre edad de 79 años”, escribió en Instagram la semana pasada.

La organizadora de Glastonbury, Emily Eavis, dijo que traer de vuelta a Stewart es “todo lo que podríamos desear”, antes de que el festival tome un descanso o un “año sabático” para permitir que la tierra agrícola que alberga el festival descanse.