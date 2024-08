Oasis se reúne para una gira tras 15 años de ausencia por disputa

Londres.– Oasis, la banda de britpop conocida por éxitos como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”, se reunirá para una gira por las Islas Británicas el próximo verano, poniendo fin a una pausa de 15 años y, presumiblemente, a la larga enemistad entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.

La banda de rock tocará 14 fechas en Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda en julio y agosto próximos, dijo Oasis el martes. Los boletos saldrán a la venta a las 9 a.m. del sábado.

“Eso es todo. Esto está pasando”, dijeron.

Oasis se separó en 2009 después de muchos años de luchas internas, y Noel dejó oficialmente la banda justo antes de una actuación en un festival cerca de París. Incluso antes de la disolución, los hermanos habían tenido una relación antagónica durante mucho tiempo y, según los informes, no se hablaron durante años después de la ruptura.

“La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam un día más”, escribió Noel, guitarrista y compositor de la banda, en un comunicado en ese momento.

Si bien los hermanos Gallagher no han actuado juntos desde entonces, ambos interpretan regularmente canciones de Oasis en sus conciertos en solitario. Y cada uno ha criticado al otro en la prensa.

Noel acusó a su hermano menor de tener una resaca que los obligó a cancelar un concierto de 2009. El vocalista impugnó la acusación y demandó, retirando más tarde el caso.

Pero ahora los hermanos se están preparando para reunirse, y la banda dice que los fans experimentarán “la chispa y la intensidad” que se produce solo cuando aparecen juntos en el escenario.

La gira comenzará el 4 y 5 de julio en el Principality Stadium de Cardiff, Gales. Oasis también se presentará en el Heaton Park de Manchester, Inglaterra, los días 11, 12, 19 y 20 de julio; el estadio de Wembley en Londres el 25 y 26 de julio y el 2 y 3 de agosto; el Scottish Gas Murrayfield Stadium en Edimburgo el 8 y 9 de agosto; y Croke Park en Dublín el 16 y 17 de agosto.

La banda aludió a tensiones pasadas en el anuncio de la gira.

“Las armas están en silencio”, dijo Oasis. “Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a verlo. No será televisado”.

En 2011, Noel le dijo a The Associated Press en una entrevista que dejó la banda después de un incidente en el que Liam comenzó a manejar una guitarra “como un hacha... Y él está balanceando esta guitarra y como, ya sabes, me cortó la cara con ella, ¿sabes?”

En 2019, Liam le dijo a la AP que estaba listo para reconciliarse.

“Lo más importante es que él y yo somos hermanos”, dijo. ”Él piensa que estoy desesperado por volver a juntar a la banda por dinero. Pero no me uní a la banda para ganar dinero. Me uní a la banda para divertirme y ver el mundo”.

“No sé cuál es su problema”, continuó. “Creo que solo quería irse y hacer su carrera en solitario, conseguir toda la moneda y estar rodeado de todos los hombres que te dicen que sí y que puedes despedir y contratar cuando quieras. No puedes hacer eso conmigo”.

Con el anuncio, los progenitores del britpop pusieron fin a días de especulaciones de los fans. Un breve video en las cuentas de redes sociales de la banda el domingo por la noche reveló la fecha “27.08.24” y la hora “8 a.m.”, escrita en la misma tipografía que el conocido logotipo de Oasis. Los hermanos compartieron lo mismo en sus cuentas individuales.

Por supuesto, los fans habían fantaseado desde hace tiempo sobre una reunión: a raíz del atentado de 2017 que mató a 22 personas en un concierto de Ariana Grande en Manchester, la ciudad natal de Oasis, Liam actuó en un concierto benéfico que alimentó las especulaciones de una reunión. Criticó la ausencia de su hermano, pero un portavoz dijo que Noel no pudo asistir debido a un largo viaje familiar. Los organizadores del evento benéfico dijeron que Noel aprobó el uso de la música de Oasis y donó las regalías de “Don’t Look Back In Anger” al fondo One Love Manchester de la Cruz Roja Británica.

Más tarde ese año, Liam tuiteó a su hermano, lo que llevó a algunos a creer que se habían reconciliado: “Quiero decir feliz Navidad al equipo NG, ha sido un gran año, gracias por todo, espero verte mañana COMO ERAS LG x”.

Antes del anuncio del martes, Oasis ya estaba listo para lanzar una nueva colección, “Definitely Maybe - Deluxe 30th Anniversary Editions”, celebrando el aniversario de su álbum debut.

Los rumores de una posible reunión se amplificaron el pasado fin de semana cuando Liam respondió en redes sociales a informes no confirmados acerca de que la banda tocaría en el estadio Wembley de Londres y en el Heaton Park de Manchester. Cuando un usuario de las redes sociales criticó el Heaton Park, el nativo de Manchester escribió: “Nos vemos en el frente”, usando una grosería para dirigirse al usuario. En otra publicación independiente en X, dijo: “Nunca me gustó esa palabra EXINTEGRANTE”.

También respondió a varios tuits negativos sobre el posible reencuentro con “Tu actitud apesta” y “CÁLLATE”. Noel, por otro lado, permaneció en silencio más allá de publicar las pistas sobre el aviso.