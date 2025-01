Foto: Associated Press

Nueva York.- Jimmy Donaldson, más conocido en línea como MrBeast, aún no está en la carrera de ofertas de TikTok, según un representante de la estrella de YouTube.

Donaldson despertó interés en una publicación del 13 de enero en X en la que decía que “compraría TikTok para que no lo prohibieran”. Al día siguiente, Donaldson agregó: “Irónicamente, muchos multimillonarios se han comunicado conmigo desde que tuiteé esto. Veamos si podemos lograrlo”.

Eso parecía aún más seguro esta semana cuando Donaldson fue nombrado en informes relacionados con un grupo de inversores que busca comprar las operaciones estadounidenses de TikTok en una oferta en efectivo, liderada por el fundador y director ejecutivo de Recruiter.com Ventures, Jesse Tinsley. Una publicación del lunes en X de Tinsley y un anuncio del martes de Paul Hastings LLP, un bufete de abogados que dice estar asesorando al grupo, identificaron a MrBeast como parte de este esfuerzo.

Pero, contrariamente a los informes del martes por la noche, el portavoz de MrBeast, Matthew Hiltzik, dijo que Donaldson no se ha unido oficialmente a ninguna oferta.

“Varios compradores están manteniendo conversaciones con Jimmy”, dijo Hiltzik a The Associated Press el miércoles. “Él no tiene acuerdos exclusivos con ninguno de ellos”.

Más allá de la cuestión de si Donaldson participará o no, todavía está por verse qué tan exitosa será la oferta de este grupo, y aún se desconoce el monto en dólares de la misma. Un representante de Tinsley se negó a hacer comentarios cuando se le pidió más detalles el martes. La persona tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles sobre por qué Tinsley nombró a Donaldson como participante.

El futuro de TikTok en Estados Unidos sigue siendo incierto. Según una ley federal confirmada por la Corte Suprema la semana pasada, TikTok debía encontrar un comprador aprobado para sus operaciones en Estados Unidos antes del 19 de enero o enfrentar una prohibición a nivel nacional. La plataforma cerró el acceso a los usuarios estadounidenses el sábado por la noche, horas antes de la fecha límite, pero volvió a estar en línea el domingo con un mensaje en el que se le reconocía la responsabilidad al entonces presidente electo Donald Trump, quien había prometido retrasar la prohibición.

Trump ha dicho que tiene un “punto cálido” en su corazón para TikTok, al que atribuye haberlo ayudado a ganar más votantes jóvenes durante las elecciones presidenciales del año pasado. Durante su primer mandato, intentó prohibir la plataforma, calificándola de amenaza a la seguridad nacional debido a sus conexiones con China.

Poco después de asumir el cargo el lunes, Trump ordenó al Departamento de Justicia que suspendiera la aplicación de la prohibición de TikTok hasta principios de abril. También dijo que está buscando que el gobierno de Estados Unidos negocie un acuerdo para obtener el control del 50% de TikTok, y agregó que “todas las personas ricas” lo han llamado para adquirir la plataforma de redes sociales.

El martes, Trump agregó que estaría abierto a que el presidente de Oracle, Larry Ellison, y el gigante tecnológico Elon Musk, quienes aportaron aproximadamente 200 millones de dólares a un comité de acción política que trabajó para organizar el apoyo a Trump el otoño pasado, compren TikTok. Sin embargo, Ellison y Musk no han indicado que quieran comprar TikTok.

Varios otros inversores, como el multimillonario Frank McCourt y el exsecretario del Tesoro de Trump, Steven Mnuchin, han expresado públicamente su interés en comprar la popular aplicación. La startup de inteligencia artificial Perplexity AI también ha presentado una propuesta a la empresa matriz de TikTok con sede en China, ByteDance, para crear una nueva entidad que fusione Perplexity con el negocio estadounidense de TikTok, según una persona familiarizada con el asunto.

Un consorcio lanzado por McCourt ha ofrecido a ByteDance 20.000 millones de dólares en efectivo por la plataforma, según la estrella de “Shark Tank” Kevin O'Leary, un inversor canadiense que también se unió a ese esfuerzo. El martes, O'Leary le dijo a CNBC que todavía está interesado en la plataforma, pero cree que la ley, que exige que ByteDance se deshaga de sus inversiones antes del domingo, lo impediría.

"Lo que necesitamos es volver atrás y pedirle al Congreso que abra el orden y prevea estas nuevas opciones, porque no están previstas en este momento", dijo, citado por CNBC.

Después de que el expresidente Joe Biden firmara en abril la ley bipartidista sobre TikTok, ByteDance dijo que no tenía planes de vender la plataforma y luchó contra la ley en los tribunales durante meses. China también reprendió a Washington por la iniciativa de desinversión, aunque más recientemente parece estar suavizando su postura.

En entrevistas con los medios esta semana, Bill Ford, presidente de la firma de inversión global General Atlantic y miembro de la junta directiva de ByteDance, dijo que la compañía está preparada para trabajar con la administración Trump y los funcionarios chinos para encontrar una solución que mantenga disponible TikTok. Los representantes de ByteDance y TikTok no respondieron a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.