Ciudad de México.- El influencer mexicano Fofo Márquez prefiere morir que seguir en la cárcel por intento de feminicidio, dio a conocer su madre.

Sandra Xóchitl Alcaraz, mamá de Rodolfo "N", quien sigue su proceso en el penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, declaró en entrevista con Adela Micha que se siente arrepentida por la educación que le dio a su hijo.

En el programa La Saga, la mujer señaló que cree que la muerte de su esposo afectó profundamente a su hijo y no se trató de manera adecuada a nivel psicológico.

"Rodolfo no quiso ir al tanatólogo, ni a la terapia. Rodrigo y yo sí íbamos desde un principio. Él lo canalizó de otra manera, empezó tres meses antes, lloraba y lloraba, ya había pasado un año y él no había querido asistir a las terapias", dijo la madre del influencer

Sandra Xóchitl aseguró que su hijo antes no le había pegado antes a una mujer, pese a la brutalidad que cometió contra su víctima Edith "N".

Además, la madre de familia consideró que su hijo ha pensado en quitarse la vida, pues prefiere "alcanzar a su papá" a seguir en la cárcel en condiciones de reclusión por la golpiza que proporcionó a su víctima.

"Un psicólogo va una vez a la semana a darle terapia porque él también desde el día uno me decía que se iba a ir con su papá. No sé que voy a hacer si lo sentencian, porque no sé que voy a hacer con un hijo que esté encerrado toda su vida, y él decía que se quería ir con su papá y yo creo que sería lo mejor porque va a estar 47 años ahí", agregó Sandra Xóchitl Alcaraz.

La mujer dijo que cada vez que visita la cárcel para ver a su hijo, él se la pasa llorando y que se muestra muy arrepentido por todo el daño que le hizo a Edith "N".