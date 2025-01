Londres.- El príncipe Enrique logró una victoria monumental el miércoles, cuando los tabloides británicos de Rupert Murdoch le ofrecieron una disculpa sin precedentes por haber invadido su vida durante décadas y acordaron pagar una importante indemnización por daños y perjuicios para resolver su demanda por invasión de privacidad.

News Group Newspapers (NGN) ofreció una “disculpa completa e inequívoca al duque de Sussex por la grave intrusión de The Sun entre 1996 y 2011 en su vida privada, incluidos incidentes de actividades ilegales llevadas a cabo por investigadores privados”, leyó David Sherborne, el abogado de Enrique, citando una declaración en la corte.

La declaración fue más allá del alcance de la demanda al reconocer la intrusión en la vida de la madre de Enrique, la fallecida princesa Diana.

“Reconocemos y nos disculpamos por la angustia causada al duque, y el daño infligido en relaciones, amistades y familia, y hemos acordado pagarle una importante indemnización por daños y perjuicios”, se indica en el comunicado del acuerdo.

Esta es la primera vez que News Group reconoce haber cometido actos ilícitos en The Sun, un periódico que alguna vez vendió millones de copias con su fórmula de deportes, celebridades y sexo, incluyendo mujeres con el pecho desnudo en la página tres.

Enrique había prometido llevar su caso a juicio para exponer públicamente los actos ilícitos del periódico y ganar un fallo judicial que respaldara sus aseveraciones.

Afirmó, en una declaración leída por su abogado, que había logrado la rendición de cuentas que buscaba para él y cientos de personas más, entre ellas, ciudadanos comunes, que fueron espiados.

News Group reconoció haber cometido “intercepción de llamadas, vigilancia y mal uso de información privada por parte de periodistas e investigadores privados” dirigidos a Enrique. NGN había negado rotundamente esas acusaciones antes del juicio.

“Esto es una vindicación para los cientos de demandantes que fueron presionados a alcanzar a un acuerdo sin poder llegar a la verdad de lo que se les hizo”, dijo Enrique en la declaración leída por Sherborne fuera del Tribunal Superior en Londres.

El anuncio sorpresa en la corte se produjo cuando el juicio estaba a punto de comenzar. Enrique, de 40 años e hijo menor del rey Carlos III, y otro hombre, son los únicos dos demandantes que quedaban de un grupo de más de mil 300 que habían resuelto demandas contra News Group Newspapers por acusaciones de que sus teléfonos habían sido intervenidos y de que los investigadores se habían inmiscuido ilegalmente en sus vidas.

Sherborne dijo que la empresa había incurrido en “perjurio y encubrimientos” para ocultar la verdad durante años, eliminando 30 millones de correos electrónicos y otros registros.

“Hubo una extensa conspiración ”, dijo, en la que “ejecutivos de alto nivel obstruyeron deliberadamente la justicia”.

Aunque News Group pidió disculpas por sus actos ilícitos en el ahora cerrado News of the World, nunca lo había hecho en The Sun y había negado vehementemente que el diario hubiera cometido cualquier acto ilícito.

En su declaración, Enrique criticó a Rebekah Brooks, actual CEO que supervisa News Group, y que era la editora en The Sun cuando fue absuelta en un juicio penal en un caso de intervención telefónica.

“En su juicio en 2014, Rebekah Brooks dijo, ‘Cuando fui editora de The Sun, comandábamos un barco limpio’”, señaló. “Ahora, 10 años después, cuando es CEO de la compañía, admiten que, cuando era editora de The Sun, dirigían una empresa criminal”.

En todos los casos presentados contra el editor desde que un escándalo generalizado de intervención telefónica obligó a Murdoch a cerrar News of the World en 2011, el caso de Enrique fue el más cercano a llegar a juicio.

Murdoch cerró el periódico después de que The Guardian informara que los reporteros del tabloide habían hackeado el teléfono de Milly Dowler, una escolar asesinada de 13 años, mientras la policía la buscaba en 2002.

El caso de Enrique contra NGN fue uno de los tres que presentó para acusar a los tabloides británicos de violar su privacidad al interceptar mensajes telefónicos o usar investigadores privados para ayudarles ilegalmente a obtener exclusivas.

Su caso contra el editor del Daily Mirror terminó en victoria cuando el juez dictaminó que la intervención telefónica era “generalizada y habitual” en el periódico y sus publicaciones hermanas.

En 2023, durante ese juicio, Enrique se convirtió en el primer miembro de alto rango de la familia real en testificar ante un tribunal desde finales del siglo XIX, poniéndolo en desacuerdo con el deseo de la monarquía de mantener sus problemas en el ámbito privado.

Su disputa con la prensa se remonta a su juventud, cuando los tabloides se deleitaban en informar acerca de todo, desde sus lesiones hasta sus novias y su coqueteo con las drogas.

Pero su furia contra los tabloides es mucho más profunda.

Él culpa a los medios de la muerte de su madre, quien murió en un accidente automovilístico en 1997 mientras era perseguida por paparazzi en París. También los culpa por los persistentes ataques contra su esposa, la actriz Meghan Markle, que los llevaron a abandonar la vida real y huir a Estados Unidos en 2020.

El litigio ha sido una fuente de fricción en su familia, dijo Enrique en el documental “Tabloids On Trial” (Tabloides a juicio).

Reveló, en documentos judiciales, que su padre se oponía a su demanda. También dijo que su hermano mayor, Guillermo, príncipe de Gales y heredero al trono, había resuelto una queja privada contra News Group por más de 1 millón de libras (1.23 millones de dólares), según su abogado. “Hago esto por mis propias razones”, dijo Enrique a los documentalistas, aunque dijo que deseaba que su familia se hubiera unido a él.

Originalmente, Enrique era uno más de docenas de demandantes, entre los que estaba el actor Hugh Grant, que alegaron que los periodistas e investigadores contratados por el News Group violaron su privacidad entre 1994 y 2016 interceptando mensajes de voz, interviniendo teléfonos, colocando micrófonos en autos y usando engaños para acceder a información confidencial.

De los demandantes originales contra NGN, Enrique y Tom Watson, un exmiembro del Parlamento del Partido Laborista, fueron los únicos que se mantuvieron hasta llegar al juicio.

NGN había emitido una disculpa sin reservas a las víctimas de la interceptación de mensajes de voz por parte de The News of the World y dijo que había resuelto más de mil 300 reclamaciones. Pero The Sun nunca había aceptado responsabilidad en un caso, hasta el miércoles.

El resultado en el caso de News Group plantea preguntas sobre cómo procederá el tercer caso de Enrique contra el editor del Daily Mail. Ese juicio está programado para el próximo año.