'Me dan como asquito'; Ángela Aguilar asegura que no le caen bien los infieles

Ciudad Juárez.– La cantante Ángela Aguilar no deja que el hate el su contra haga una pausa, y es que la polémica con la joven apenas se calma un poco cuando de nueva cuenta vuelve a colocarse en el centro de las críticas por sus comentarios durante las entrevistas.

Y es que internautas se encargaron de revivir el momento de una entrevista hace unos años en donde la joven Aguilar aseguraba que la daban asco las personas infieles.

"Yo quiero decir que la gente que es infiel es, primero, mala persona. Segundo, no se controla. Tecero, no tiene los pantalones para decir, 'oye, voy a cortar contigo porque ya no me atraes, o me atrae otra persona, o sea, eso ni de chiste. No sé por qué estoy tan en contra de esa cosa, pero siempre da como asquito. La gente que hace eso me da como asquito", comentó la joven durante la entrevista.

Ángela señaló que ella no estaba de acuerdo ante esta situación debido a que para ella, el infiel no tiene el valor para poder cortar de manera formal a la pareja, además, añadió que este tipo de gente le da "asquito".

Las palabras de la joven causaron cientos de burlas en las redes sociales, además, este video se une a otro en donde la joven también criticó las canciones nuevas de reguetón por su letra, pues aseguró que no le gustaba lo que decían, ya que incluso le daría vergüenza o se sentiría mal al oír un tema así a lado de su abuelita.