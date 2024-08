Mark Wahlberg y Halle Berry protagonizan una comedia de espías en 'The Union'

Nueva York.- “The Union”, una comedia de acción con Mark Wahlberg y Halle Berry, debería haber sido más divertida. O más emocionante. Sin duda, tenía muchos factores a su favor, incluidas grandes estrellas y un presupuesto para viajar por el mundo.

Pero le falta cierto encanto que podría ayudarlo a ser algo más que la película de Netflix que se reproduce de fondo.

“The Union”, que se estrena el viernes, es un cuento de hadas, uno muy masculino, sobre un hombre común de mediana edad (Wahlberg) cuya vida nunca comienza y que, de repente, es reclutado para ser espía. Mike es un trabajador de la construcción en quiebra que aún vive en su ciudad natal de Patterson, Nueva Jersey (sí, hay canciones de Springsteen) con su madre y pasa el rato con sus viejos amigos en los bares. Su mayor triunfo últimamente fue una aventura de una noche con su maestra de inglés de séptimo grado y el único evento en su calendario es la boda de su amigo en unas pocas semanas, en la que él es el padrino.

Todo esto quiere decir que para Mike es un soplo de aire fresco cuando su antigua novia de la escuela secundaria, Roxanne (Berry), entra al bar una noche luciendo como una superheroína del punk rock. Glamorosa y segura de sí misma, claramente ha encontrado una vida fuera de Patterson. El problema, o un problema, creo, es que ya sabemos lo que hace. En lugar de poner al público en el lugar de Mike, como un pez fuera del agua que intenta averiguar por qué se despertó en una suite de lujo en Londres después de encontrarse con su ex de la escuela secundaria en el bar de su ciudad natal, "The Union" comienza con Roxanne. Comienza con una especie de extracción al estilo de "Misión: Imposible" que sale mal, en Trieste, Italia, donde la mayoría de su equipo termina muerto.

La idea surgió de Stephen Levinson, socio comercial de Wahlberg desde hace mucho tiempo, que juntos ayudaron a dar vida a otra comedia de acción de Netflix de nivel medio: Spenser Confidential. Y fue dirigida de manera muy básica por Julian Farino, un director experimentado que dirigió muchos episodios de Entourage, y escrita por Joe Barton y David Guggenheim. Y hay una especie de fantasía encantadora sobre la noción de que cualquiera podría ser un espía internacional si se le da la oportunidad y unas pocas semanas de entrenamiento. En las películas, las mujeres descubren que pertenecen a la realeza secreta y los hombres descubren que son grandes espías en secreto.

“The Union” nunca llega a su punto álgido en cuanto al tono. No es lo suficientemente tonta como para ser una comedia, pero creo que eso es lo que preferiría ser. JK Simmons tiene muy poco con lo que trabajar como jefe de esta agencia secreta, que también emplea personajes poco conocidos interpretados por Jackie Earle Haley, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Alice Lee. Uno de los chistes recurrentes moderadamente exitosos es que el personaje encubierto de Mike es de Boston (¿lo entiendes?). Un corpulento secuaz inglés incluso tiene una conversación sincera con él sobre “El indomable Will Hunting”.

Berry y Wahlberg se llevan bien juntos, tienen una relación fluida, pero no hay química. Esto no sería un problema si la película no intentara ser también un romance de “se olvidarán” o “no se olvidarán” entre una mujer que olvidó sus raíces y un hombre que necesita hacerlo. Nunca me creí del todo la idea de que alguno de ellos todavía esté pensando en su relación de la escuela secundaria y en lo que salió mal. Ha habido mucha vida en el ínterin para reflexionar sobre las decisiones que tomaste a los 17 años. No todos pueden ser Cary Grant y Katharine Hepburn, o incluso Helen Hunt y Bill Paxton, pero tal vez la historia debería haber cambiado para adaptarse a estos actores.

Simplemente no hay suficiente acción, comedia, romance, arte para exigir (o, más bien, ganar) toda tu atención.

“The Union”, un estreno de Netflix que se transmite el viernes, tiene una clasificación PG-13 de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos por “secuencias de fuerte violencia, material sugerente y lenguaje fuerte”. Duración: 107 minutos. Una estrella y media de cuatro.