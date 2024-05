John Krasinski encuentra amigos imaginarios en 'IF'

Foto: Associated Press

John Krasinski no suele preocuparse por las críticas. Pero le aterrorizaba la reacción a su nueva película “IF” (“Amigos imaginarios”) de dos personas: sus hijas de 7 y 10 años.

“Nunca he estado más preocupado por dos críticas en mi vida”, dijo Krasinski a The Associated Press en una entrevista reciente. “Estoy realmente aterrorizado. Espero que salga bien”.

“IF”, sobre una joven (Cailey Fleming) y su vecino (Ryan Reynolds) que pueden ver a los amigos imaginarios de todos, incluidos los que se han quedado atrás, es uno de los principales estrenos de estudio de esta temporada veraniega (boreal) debuta el 15 de mayo en México y el 17 en Estados Unidos. En un panorama lleno de marcas y franquicias, es la rara idea original que cuenta con el respaldo de un gran estudio, Paramount, y una escala y alcance ambiciosos. Fue filmada en gran parte en Nueva York por el director de fotografía ganador del Oscar Janusz Kaminski y combina acción en vivo y animación con un ejército de voces famosas en el elenco en inglés que incluyen a Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge, Matt Damon, Jon Stewart, Maya Rudolph y el difunto Louis Gossett Jr.

La idea de hacer una película sobre amigos imaginarios comenzó y evolucionó con sus hijas, producto de su relación con la actriz Emily Blunt (quien también presta su voz para un personaje). Al principio, sonaba como una idea divertida y familiar.

“Mis hijas son extremadamente imaginativas”, dijo Krasinski. “Siempre solía decirle a Emily: ‘Me encantaría que pudiéramos ir a donde sea que vayan, solo por un rato’”.

Paramount estuvo de acuerdo y en octubre de 2019 firmó para ayudar a hacer y distribuir la película, con Maximum Effort de Krasinski y Reynolds. Luego llegó la pandemia y, como tantos padres de niños pequeños, el director vio cómo los mundos de sus hijas cambiaban drásticamente.

“Empezaron a hacer preguntas como: ‘¿Vamos a estar bien?’ y ‘¿Qué está pasando?’. Me entró mucho pánico. Solo dije, de ninguna manera, tenemos que hacer algo al respecto”, dijo. “Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que hacer esta película sobre algo un poco más, un poco más profundo que solo amigos imaginarios”.

Cuando comenzó a investigar la psicología detrás de los amigos imaginarios, comenzó a comprender que no se trataba de creaciones caprichosas. De hecho, eran mecanismos para “metabolizar” la vida diaria, ya sea que se trate de acosadores en la escuela, un divorcio en casa, una proyección de sueños y ambiciones, o cualquier número de factores estresantes que se abren camino en las mentes de los pequeños. Ahora lo entendía como un lugar sagrado.

“Una vez que me di cuenta de que estábamos lidiando con algo de alto nivel, algunas cosas altamente imaginarias e inflamables, pensé, esto es muy, muy emocionante”, dijo. “Sabía que estábamos ante algo especial, y solo quería tomármelo lo más en serio posible”.

Dirigir con imaginación

Para interpretar a la joven Bea, Krasinski eligió a Cailey Fleming, de 15 años (ahora tiene 17), una actriz que los fanáticos de “The Walking Dead” conocerán como Judith Grimes. Acababa de terminar la temporada 11 del programa y se estaba preparando para tomarse un descanso y volver al bachillerato cuando recibió la llamada de que Krasinski quería que hiciera una audición.

“Nunca he tenido un papel protagónico en una película”, dijo Fleming. “Estaba muy nerviosa. Pero no podría haber pedido un mejor elenco o equipo”.

En un set en el que la mayoría de los personajes se agregarían en la postproducción, Krasinski se esforzó por asegurarse de que no solo actuaran con pelotas de tenis como suplentes. A veces tenía títeres, o un cuadro, o incluso un amigo para ser el personaje de Carell, Blue. Otras veces lo hacía él mismo (además de dirigir e interpretar al padre de Bea).

“Cailey está al nivel de Meryl Streep. Podría haber actuado con un hot dog en un palo”, dijo Krasinski. “He estado allí, he actuado con la pelota de tenis. Solo intentas crear un mundo en el que todos se sientan no solo seguros y emocionados, sino que también sientan que su imaginación toma el control”.

“Mi trabajo como director es tratar de hacer que cada día se sienta como si estuvieras haciendo una obra de teatro en lugar de una película, que se sienta íntimo y se sienta único”, agregó.

Muchos de los actores de doblaje son personas a las que Krasinski considera amigos. No estaba seguro de cómo responderían a su idea, pero dijo que obtuvo algunos de los “sí” más rápidos de su carrera, ya sea que tuvieran hijos o no.

“Se trata de esta niña, pero los adultos se preguntan cuándo renunciaron a sus amigos imaginarios, imaginaciones y sueños”, dijo. “La belleza de la película es que te dice que todo lo que tienes que hacer es darte la vuelta y siempre puedes volver”.

Recientemente, un amigo suyo dijo que “IF” le recordaba a “Some Good News”, la popular serie web que Krasinski comenzó durante la pandemia. Espera que, al igual que “Some Good News”, “IF” sea algo que pueda traer un poco de alegría a la gente.

Renunciar a 'A Quiet Place'

Asumir “IF” también significó pasar la antorcha de la nueva precuela de “A Quiet Place” (“Un lugar tranquilo”). “A Quiet Place” ayudó a poner a Krasinski en el mapa como una fuerza cinematográfica y su secuela fue una bendición para las salas de cine en apuros durante la pandemia. Pero entre “IF” y el show de “Jack Ryan”, algo tenía que ceder.

Había desarrollado una historia sobre el primer día de la invasión en la ciudad de Nueva York, y buscó al cineasta de “Pig”, Michael Sarnoski, para ver si estaba interesado.

”(John) realmente me ayudó desde el principio. Luego me dejó correr libremente y explorar”, dijo Sarnoski. “Vino al set el primer día y pasó la batuta simbólicamente. Tuve mucha suerte de que me dijera: ‘Oye, esta es una película de Michael Sarnoski. Haz esto tuyo’”.

Lejos de ser agridulce, Krasinski dijo que es emocionante y un honor “haber creado una cancha en la que cualquiera puede jugar”. Otro gran estreno de verano, “A Quiet Place: Day One” debuta en cines de Estados Unidos y México el 28 de junio.

Ambas películas se han asociado con Paramount, un estudio al que atribuye el mérito de confiar y apoyar su visión.

“Una vez que ‘IF’ se volvió más emocional y tuvo más columna vertebral, creo que se inclinaron aún más. Algunos estudios dirían: ‘¡Oh!, no, queremos la versión estrafalaria’”, dijo Krasinski. “Creo que debido a que ‘A Quiet Place’ tenía esa misma columna vertebral, ese mismo motor emocional, simplemente dijeron: ‘Ve a hacer lo que estás viendo en tu cabeza’”.

Krasinski acaba de dar los toques finales a “IF”, lo que significa que sus hijas la verán muy pronto. Planean hacer “un pequeño estreno familiar”.

“Vamos a vestirnos de gala”, dijo. “Básicamente, vamos a fingir que es su propio estreno especial. No les digas que no es real”.