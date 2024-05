Poncho confirma que su esposa participará en ‘La Casa de los Famosos México’

La nueva temporada de “La Casa de los Famosos México” ha generado gran expectativa entre los fans del reality show debido al éxito que tuvo en 2023 con el Team Infierno del que fue parte Poncho de Nigris, quien confirmó que su esposa, Marcela Mistral, será parte de las celebridades que participarán en la segunda entrega.

Aseguró que estará apoyando a su esposa durante su participación en el programa, incluso prometiendo componerle canciones para alegrarla en momentos complicados.

“Les voy a dar una exclusiva, a ver si no me regañan, no va a entrar ninguna trans en esta temporada”, añadió Poncho terminando así con los rumores de que alguna integrante de “Las Perdidas” también podría participar en el programa. Además, indicó que el conductor Adrián Marcelo también sería parte de los famosos en ser parte del reality show.

"Es bien difícil estar 'Casa de los Famosos' para que sepan los que van a entrar, les voy a dar un consejo porque yo ya he estado en tres, pero esta es la más complicada por estos tiempos, por la revolución de las redes sociales, la crítica y el hate, debes tener mucho cuidado de las cosas que dices. Yo sinceramente me siento libre y me libero siendo yo mismo y no me importa que a algunos les moleste las cosas que dijo, le molesta a mucha gente la verdad, pero no puedo fingir ser otra persona para agradar a los demás como muchos artistas", dijo.