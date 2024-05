Exhibe actriz mensaje privado de ‘El Canelo Álvarez’

Ciudad de México.– El boxeador Saul “Canelo” Álvarez se encuentra en el “ojo del huracán” luego que la actriz de “El Señor de los Cielos”, Verónica Montes, aseguró haber recibido un mensaje comprometedor por parte del campeón mexicano.

La famosa mostró para el programa “Chisme No Like” un mensaje del atleta diciendo “Hola”.

"Lo que te puedo decir es que en este medio, estando en redes sociales, pueden llegar mensajes de cualquier persona y otra es que uno responda y yo no voy a responder a un hombre casado", declaró.

"Cualquier persona casada yo no me atrevo a meterme en un matrimonio, eso es algo que no me gustaría que me lo hagan cuando me case, entonces jamás lo haría. Mucha gente nos escribe en redes sociales", agregó.