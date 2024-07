Inés Gómez Mont obtiene victoria legal y gana la patria potestad de sus hijos

Desde hace varios años la actriz y conductora Inés Gómez Mont ha estado prófuga de la justicia tras los señalamientos por varios delitos, entre ellos lavado de dinero y delincuencia organizada, sin embargo, la famosa obtuvo una victoria lega luego de que un juez le otorgó la patria protestad de sus cuatro hijos, así lo reveló la comunicadora Vicky López.

López informó que una de las mejores amigas de Gómez Mont le comentó sobre el resultado favorable. “Acaba de ganar, el viernes le dieron el amparo [...] Javier Díaz pidió la patria potestad de sus hijos, ya la ganó Inés”, mencionó la reportera en la emisión radiofónica.

“Ya le notificaron y ya definitivamente no [va a perder]. Él le quería quitar la patria potestad por el problema legal que tiene ella y no, él ya no se los puede quitar”, agregó López.

A pesar de este fallo a su favor, Inés Gómez Mont sigue siendo investigada por otros delitos, lo cual la mantiene en cautiverio y alejada del medio del espectáculo.