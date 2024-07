Hija de Shanik Berman pide voto masivo para su mamá en 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– Shanik Berman es una de las nominadas para salir en la primera Gala de Eliminación del próximo domingo en "La Casa de los Famoso México", por ello su hija Karla Berman ha pedido a todos sus seguidores, así como a otros comunicadores y periodistas que den su voto para evitar que salga de la casa.

“Hola a todos!!! Ya sé que no se vale pero por única ocasión voy a violar las reglas de este chat. Si no vives abajo de una roca, sabes que mi ma, Shanik Berman está en La Casa de los Famosos, la casa más famosa de México!”, comentó Karla en su mensaje.

La hija de la periodista destacó la importancia de su madre en el programa y cómo ha contribuido a la dinámica del mismo. “Si la han visto, saben que mi ma ha sido la sal y la salsa de la casa!!! No podemos dejar que la saquen!!!! No saben cómo me gustaría que ella supiera cómo aquí afuera todo mundo la está amando”, agregó.

Finalmente, Karla pidió a los seguidores enviar las mejores vibras y votar mucho para salvar a Shanik Berman de la eliminación.