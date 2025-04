Fallece Clem Burke, baterista Blondie

Nueva Jersey.- Clem Burke, cuya versátil batería impulsó al icónico grupo de rock Blondie durante décadas, interpretando desde new wave punk hasta melodías con influencias disco, falleció. Tenía 70 años.

La banda dijo en un comunicado en su sitio web el lunes que murió de cáncer, pero no proporcionó detalles adicionales.

“Clem no era solo un baterista; era el alma de Blondie”, declaró la banda en un comunicado. “Su talento, energía y pasión por la música eran inigualables, y su contribución a nuestro sonido y éxito es inconmensurable”.

El autoproclamado "superviviente del rock & roll" empezó a tocar la batería a los 14 años en la orquesta de su escuela, pero lo expulsaron por tocar demasiado alto, según la página web de Blondie. En la década de 1970, respondió a un anuncio en el Village Voice que buscaba un baterista de rock con energía excepcional, iniciando así su carrera de décadas con la cantante principal Debbie Harry y el resto de sus compañeros de Blondie.

La banda grabó su primer álbum en 1976 y al año siguiente ya estaba de gira con figuras de la talla de Iggy Pop y David Bowie. Se convirtió en la banda de mayor éxito comercial surgida de la próspera escena del rock neoyorquino, de la que también surgieron Talking Heads y los Ramones.

En 2006, Burke y los demás miembros originales de Blondie fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll después de vender más de 42 millones de discos, según el sitio web de Blondie.

A finales de los 70 y principios de los 80, la banda tuvo ocho éxitos en el Top 40, incluyendo cuatro número 1: "Heart of Glass", "Call Me", "The Tide Is High" y "Rapture", considerado el primer número 1 con rap. También existe una maqueta de cinco canciones de 1975 que incluye "Platinum Blonde", una especie de declaración de intenciones de la banda. Pero la huella de Burke se consolidó especialmente con su rápida y potente batería al comienzo de "Dreaming" en 1979.

En 2022, después de desenterrar un tesoro de new wave de cintas de carrete a carrete, casetes y discos, la banda creó el box set "Blondie: Against the Odds, 1974-1982", con 124 pistas y 36 grabaciones inéditas, demos, tomas descartadas y versiones remezcladas de los seis álbumes de estudio iniciales de Blondie.

Burke reflexionó sobre el descubrimiento en un artículo de Associated Press: «Nunca hubiéramos imaginado que aún estaríamos aquí. Al revisar nuestros archivos, es realmente asombroso».

El Salón de la Fama del Rock & Roll describió a Burke en una publicación del lunes en la plataforma social X como "un baterista versátil y distintivo que tocaba exactamente lo que cada canción requería y, cuando era necesario, se dejaba llevar por una energía punk rock abrasadora".