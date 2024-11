Hermano de Bisogno agradece Niurka sus trabajos de santería para que sanara

Ciudad de México.– Niurka Marcos, quien no ha ocultado nunca que es una fiel creyente y practicante de la religión conocida como santería, reveló hace algunos días que hizo algunos trabajos para que el conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, pudiera recuperar bien su salud luego de los múltiples problemas que ha tenido en los últimos meses.

Sobre esta situación el propio Daniel Bisogno agradeció en vivo durante una emisión del programa de farándula a la vedette, sin embargo, ahora quien también dio gracias por sus prácticas fue Álex Bisogno, hermano de "El Muñe".

El conductor de "Al Extremo" aseguró que a pesar de que su hermano no practica la misma religión, todo tipo de ayuda espiritual es buena e incluso la buscará para que asesore al Daniel, ya que al ser figura pública está expuesto a ese tipo de malos actos.

“Traté de contactar (a Niurka) por información que a mí me llegó, que uno no sabe si es cierto o no es cierto, pero para qué le juegas. Le pedí a gente que yo conocía y le dije ‘Si hay algo por ahí, échale la mano’”, explicó en un encuentro con diversos medios de comunicación.

“Sabemos que Daniel tiene enemigos porque su trabajo es así... La gente no entiende que es un personaje televisivo y que más allá de lo que diga en un programa de televisión, fuera de ahí es una persona totalmente diferente”, agregó Alex Bisogno.