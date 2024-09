'Fue broma entre amigos'; Sian pide disculpas por 'escupir' comida de compañeros

Ciudad Juárez.– Sian Chiong fue el último expulsado de "La Casa de los Famosos México", y tal como ocurrió con sus otros compañeros, el artista cubano estuvo como invitado en el programa matutino "Hoy", donde los conductores aprovecharon el momento para revivir alguna de sus polémicas más sonadas dentro del reality y cuestionarlo sobre sus acciones.

Uno de esos momentos fue el aparente escupitajo que tiró a la comida de sus compañeros del Cuarto Mar, además de la escupida que hizo a las maletas de Arath de la Torre, algo que muchos consideraron como fuera de lugar y muy ofensivo.

Fue Martha Figueroa quien cuestionó al actor cubano sobre su ‘asqueroso’ comportamiento con los integrantes del Team Mar.

"Hay cosas de sentido común y que ahí no es ‘estrategia o no estrategia’, hay errores que el público no perdona como uno que tú cometiste. Quiero que pongas mucha atención porque aquí afuera se armó un escándalo cuando aparentemente escupiste en la comida del cuarto contrario", comenzó la periodista.

La producción mostró el momento exacto en que Sian Chiong aparentemente escupió en un plato de comida que estaba enfrente de él y el actor intentó justificar su acción como una broma entre amigos.

"Eso fue una broma entre amigos... eso fue entre Agustín y yo y ese era el plato de Agustín. El video no está completo, falta cómo Agustín dice: ‘Te lo vas a comer tú', asqueroso’", respondió.

No obstante, Sebastián Reséndiz comentó que no fue la única vez que lo hizo, pues también habría escupido en la maleta de Arath de la Torre.

“Sí, lo de la maleta... nunca escupí, solamente hice el acto (sonido), no escupo”, insistió el actor, pero Sebastián Reséndiz aseguró que de todas maneras es una grosería.