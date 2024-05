Esto cobra Poncho de Nigris por una mención en redes sociales

Poncho de Nigris,uno de los influencers más populares, reveló cuánto cobra por hacer una mención de un negocio en sus redes sociales, las cuales tienen millones de seguidores.

Fue a través de un podcast con Gusgri donde habló sobre sus colaboraciones con las marcas y su forma de trabajar.

De Nigris relató cómo ha ido creciendo en redes sociales gracias a su esfuerzo y trabajo que ha realizado desde hace varios años.

Poncho reveló que al menos cobra entre 80 mil a 100 mil pesos por cada mención en sus historias de redes sociales debido a que éstas llegan a tener un alcance de hasta 400 mil personas.

“Ya por una comida no, hay restaurantes que me dicen vente a comer y tienes 6 mil pesos de crédito y no nombre váyanse alv, todavía me van a condicionar que sube una historia y que te vean 400 mil pesos y que te den 6 mil, de perdido una campaña de perdido de 80 mil, 100 mil pesos, es lo que cuesta más o menos”, explicó.