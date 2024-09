Es el hombre más humano del mundo: 'La Mole' habla de salida de Adrián Marcelo

Ciudad de México.– En medio de la polémica en 'La Casa de los Famosos' por la salida de Adrián Marcelo tras su pelea con Gala Montes, el influencer Iván Fematt “La Mole”, reveló haber platicado con su amigo y socio, que esta madrugada abandonó el reality de Televisa.

En una entrevista con un programa de televisión de Monterrey, “La Mole” contó haberle manifestado su apoyo al conductor, quien ha sido criticado por actos misóginos que, a su vez, ha desencadenado que algunas marcas muy importantes hayan retirado su patrocinio al reality.

"Le dije que lo quería mucho, que lo amaba, que somos amigos, que estaba con él. Eso fue lo que le dije, que todo está bien, que su familia está bien y que no se preocupe que aquí lo esperaba en Monterrey", declaró Iván Fematt.

“La Mole” también aseguró que la charla con Adrián Marcelo provocó una corriente de sentimientos que los llevó a llorar; además, descartó haberlo reprendido por sus comentarios hacia las mujeres.

"No le dije nada malo ni nada de regañarlo. Él apenas lo va a entender, vas saliendo y no hay celular, no tienes nada de contacto con el mundo, no era la onda de decirle. Yo le dije que lo amaba, lloramos, le dije que lo esperaba acá. Tu esposa está bien, tus hermanos están bien, tus papás están bien", declaró.

Sobre las acusaciones de ser misógino y violento, "La Mole" lo defendió: "es mi socio, vengo de gira con él y es el hombre más humano del mundo, quiere a su familia, a su mamá, trajo a mis hijas para que vieran que junto con su papá llenábamos un escenario. Quizo jugar un juego, porque es un juego como si fuera un experimento social".

Agregó que: "jugó a su estilo, sé que se equivocó en algunas cosas, pero es mi amigo, lo voy a apoyar siempre y a lo mejor platicando en frío le diré 'la regaste aquí'.