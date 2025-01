Cynthia Klitbo revela que amigos le ofrecieron dinero a cambio de intimidad

Ciudad de México.- La actriz mexicana Cynthia Klitbo reveló algunos amigos le ofrecieron dinero a cambio de intimidad, esto durante los problemas que sufrió luego de un frande en el que perdió sus ahorros.

Sin dar nombres, la Klitbo aseguró que fueron tres amigos que "tienen mucha lana" quienes le ofrecieron dinero a cambio de tener intimidad con ella.

"Me siento muy triste y decepcionada porque amigos míos, que tienen mucha lana, me pidieron las 'tepalcuanas' a cambio; dices 'tengo tantos años de ser tu superamiga'… eso me tiene muy sorprendida. Hubo tres amigos de toda mi vida que no me quisieron prestar a menos que yo aflojara". comentó la actriz.

Entre risas, Cynthia Klitbo aseguró que no sabía si sentirse "halagada" por la propuesta, pues tiene 58 años.

"Además, dices 58, no sé si ofenderme o sentirme halagada", comentó la famosa.

Klitbo destacó que pese a los duros problemas económicos que enfrenta, no aceptó las propuestas, pues, enfatizó su carrera no está basada en ese tipo de arreglos.

"Yo nunca hice mi carrera a base de eso. La verdad es que yo estoy muy estudiada y yo muy digna", dijo la actriz.

Sobre la estafa en la que perdió sus ahorros en Estados Unidos, Cynthia Klitbo aseguró que la investigación en el banco continúa; no obstante, ya no tiene esperanzas de poder recuperar su dinero.