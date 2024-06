Aseguran que Ángela Aguilar declaró su amor a Nodal antes de dejar a Cazzu

Especulan que Ángela Aguilar le declaró su amor a Christian Nodal desde antes que él dejara a Cazzu. La hija de Pepe Aguilar fue señalada como la "tercera en discordia" entre el cantante mexicano y la rapera argentina y un video que avivó el rumor.

Los usuarios de las redes sociales aseguran que existe un video que probaría que Ángela Aguilar le declaró su amor a Christian Nodal desde antes que él dejara a Cazzu.

Los internautas sospechan que Ángela Aguilar le dedicó una de sus canciones a Christian Nodal cuando el intérprete mexicano aún no anunciaba su separación de Cazzu.

La cantante mexicana publicó un video en su cuenta de TikTok en el que se aprecia en una alberca cantando una estrofa de su canción titulada "Troca".

"Ya me vi contigo, juntitos los dos. Sé que lo has pensado, no digas que no".

Los usuarios sacaron sus propias conclusiones y afirman que Ángela Aguilar "le estaba declarando su amor" a Christian Nodal, pero en ese momento "nadie se dio cuenta".

Lo que más ha sorprendido a los internautas es que Ángela Aguilar "se le declaró" a Christian Nodal cuando él aún no separaba de la madre de su hija.

"Se la estaba cantando a Nodal y no nos dimos cuenta", "Esa canción se la dedicó a Nodal", "Ángela se le estaba declarando a Nodal", "Nodal todavía estaba con Cazzu", comentaron.

Pero los fans de la hija de Pepe Aguilar salieron en su defensa y aseguraron que publicó ese video en TikTok para promocionar su colaboración musical con Thalía.