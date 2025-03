Ariana Grande lanza el anticipado 'Eternal sunshine deluxe'; ya está disponible

Ciudad Juárez.- Este viernes, la nominada al Oscar, ganadora de un premio Grammy, artista multiplatino y superestrella internacional, Ariana Grande lanza su muy esperado eternal sunshine deluxe: brighter days ahead a través de Republic Records.

Se planean proyecciones especiales para los fanáticos en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Boca Ratón el domingo 30 de marzo, donde los fanáticos tendrán la oportunidad de ver el cortometraje en la pantalla grande.

El lanzamiento marca el primer aniversario del álbum aclamado por la crítica y nominado al Grammy de Ariana Grande, 'Eternal Sunshine', que debutó en el #1 en el Billboard 200, su sexto álbum #1. Desde su lanzamiento, el álbum ha sido certificado Platino por la RIAA, con el sencillo dos veces Platino de la RIAA "we can't be friends (wait for your love)", junto con los éxitos certificados Platino por la RIAA "yes, and?" y "the boy is mine". Ambos, "yes, and?" y "we can't be friends (wait for your love)", debutaron en el #1 en el Billboard Hot 100, convirtiendo a eternal sunshine en el único álbum en producir múltiples éxitos #1 en el Hot 100 en 2024.

Eternal sunshine fue recibido instantáneamente con críticas muy favorables tras su lanzamiento, incluyendo:

"5 estrellas, clásico instantáneo" – Rolling Stone

"Selección de los críticos" – NY Times

"4 estrellas" – The Guardian

"4 estrellas" – NME

"4 estrellas" – The Telegraph

Eternal sunshine deluxe: brighter days ahead incluye las siguientes canciones: