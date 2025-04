Imelda Tuñón tuvo una relación con esposo de Maribel, revela Gustavo Adolfo

Ciudad de México.– De nueva cuenta los rumores de una posible relación entre Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, resurgieron luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que alguien cercano a la familia le reveló la información.

De acuerdo con información revelada por Gustavo Adolfo Infante, en la mañana de este miércoles en el programa "Sale el Sol", Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia habría tenido una relación con Imelda Tuñón.

Además, los abogados de Tuñón dieron a conocer que encontraron un presunto testamento de Julián Figueroa con las firmas supuestamente falsificadas.

Gustavo Adolfo Infante reveló la polémica información que surgió como un rumor que le llegó a sus oídos. En el programa de televisión, el conductor explicó que todo apunta a una posible relación amorosa entre los dos famosos.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que el día de ayer alguien le mencionó la supuesta relación entre Imelda Tuñón y Marco Chacón; sin embargo, no aseguró nada y dejó la pregunta sin responder y espera que eso se encuentre en la carpeta de investigación, en caso de ser cierto.

"A mí alguien me dijo que entre Imelda y Marco Chacón hubo una relación entre ellos. A mí ayer nadie me lo contestó, esa es la pregunta que dejo al aire y no sé si esté en la carpeta de investigación", dijo el periodista.