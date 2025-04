Pablopablo se prepara para Ceremonia y lanzamiento de álbum debut

Ciudad de México.- Una ronda de festivales en Latinoamérica, que incluye el Axe Ceremonia del próximo fin de semana, culminará con el lanzamiento del álbum debut de pablopablo.

Tras su EP homónimo de 2022, el cantautor español lanzará el 23 de mayo “Canciones en mí”. Si “pablopablo” tenía mucho piano y letras melancólicas, su nuevo álbum suena un poco más orgánico y ¿feliz?

“No sé si es más feliz o no, la verdad, pero es diferente, es bastante distinto”, dijo pablopablo en entrevista en la Ciudad de México en medio de los preparativos para su concierto en Ceremonia.

“Yo con este álbum lo que quería hacer era como una oda a la sencillez”, señaló.

Parte de esa búsqueda de sencillez fue hacer canciones que pudiesen sobrevivir al paso del tiempo o a la falta de tecnología para poder ser perfectamente interpretadas por instrumentos análogos, como en una sobremesa en la que alguien saca una guitarra para cantar.

“De hecho estamos haciendo un cancionero que es como un libreto que va a tener todas las letras y todos los acordes para que la gente lo pueda tocar y que las canciones existan como en el mundo real”, dijo pablopablo. “La canción también es cuando alguien la toca”.

Uno de sus adelantos del álbum es “Eso que tú llamas amor” que interpreta con el astro de la música regional mexicana Carín León y con el artista español Ralphie Choo, quien también se presenta en Ceremonia este año.

Todo surgió cuando pablopablo estaba en el estudio con Ralphie intentando hacer un corrido. Tenían unos acordes y melodías, pero no avanzaron mucho. Un año después, pablopablo volvió a escucharlo y supo que tenía potencial para ser toda una canción. Escribió su verso y Ralphie el suyo. Nuevamente quedó en el cajón, hasta que conoció a León cuando trabajaba con C. Tangana, alias "Pucho".

“Estuvimos tocando canciones toda la noche sin trabajar en nada, simplemente conociéndonos todos, y ahí como que me quedé muy impresionado con Carín”, recordó pablopablo.

Días después volvió a ver a Tangana y le mostró la canción que tenía con Ralphie. Tangana lamentó que no se la hubiera mostrado a Carín en vivo, así que lo animó a hacerlo por WhatsApp.

“Yo pensaba que Carín me iba a decir ‘qué chido y qué bueno’, pero contestó a los 10 minutos con su verso escrito, con una velocidad, es como inteligencia artificial; es una velocidad espectacular lo rápido y lo bien que escribe”, dijo pablopablo.

Pero el resultado no es regional mexicano, más bien Raphie y pablopablo buscaron llevar a Carín a un terreno más alternativo.

Aunque las influencias del género se pueden palpar en ese y otros temas de “Canciones en mí”, que también incluye el sencillo “Lejos de más” con Helado Negro y “Vida nueva”, un álbum para el cual pablopablo ha dicho que contó con José Alfredo Jiménez como uno de sus guías.

“Cuando escribí mi verso estaba intentando pensar como en ese resentimiento que comunica tan bien José Alfredo, como esta cosa catártica y resentida de decir cosas fuertes; me influenció mucho para todo el álbum”, señaló.

Debutar con su propio show en Ceremonia, después de ser uno de los invitados de C. Tangana hace un par de años, es para pablopablo la culminación de una serie de conciertos en importantes festivales latinoamericanos como Lollapalooza Chile y Argentina así como Estéreo Picnic en Colombia.

“Me gusta mucho que Ceremonia sea el último, que venga ya preparado, mentalizado. Ha sido súper linda esta gira; la energía es increíble, Bogotá fue una locura”, dijo pablopablo. “Es un festival con el que tengo una afinidad, con esa exploración indie que tiene que es tan buena; el line up es maravilloso”.

Entre sus favoritos del cartel está la artista electrónica Magdalena Bay, su amigo Ralphie, el astro de los corridos tumbados Natanael Cano y la brat británica Charli XCX.

El nombre verdadero de pablopablo es Pablo Drexler, es hijo del músico uruguayo Jorge Drexler y la cantante sueco-española Ana Laan.

“Creo que si mi padre no fuese músico también, no habría ninguna diferencia en todo lo que he hecho, no hay nada real que tú necesites cambiar o hacer diferente sólo porque tu padre se dedique a lo mismo”, dijo pablopablo sobre cómo ha coexistido con la profesión de su padre y la suya. “Es hermoso poder compartir el gremio y la pasión por un arte con tu familia”.

A su madre, le agradece haberle compartido música que todavía disfruta mucho.

“Ella me mostró un montón de música de todo el mundo, muchas cosas que luego he escuchado como más tarde", señaló. "Radiohead, Björk, Everything but the Girl”.

Pablopablo ha sido galardonado con cuatro Latin Grammy en su faceta de compositor y productor para otros músicos como Nathy Peluso, con quien creó “Aprender a amar”, y Jorge Drexler, con quien colaboró en su álbum “Tinta y tiempo”.

“Me encanta, me nutro un montón de esas experiencias y me las llevo a casa de vuelta”, señaló. “Es muy hermoso poder estar en habitaciones con otras personas que te muestran distintas maneras de escribir”.

En mayo, se presentará en Union Chapel con Ed Maverick, en Londres, y también tendrá presentaciones en París, Madrid y Bilbao en el verano boreal.