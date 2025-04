'Te pasas de pe#

Ciudad Juárez.– El primer episodio de la nueva temporada del reality "MasterChef Celebrity" ya comenzó a dejar algunas peligrosas polémicas, y es que el primer expulsado del programa, el tiktoker Hiram Mendiola reveló que luego de su salida la chef Zahie Téllez, una de las juezas le reclamó por haber enfermado a causa de su platillo.

Fue durante una charla que Mendiola explicó que la chef le dijo de manera personal que el platillo de una de las competencias, "pollito esquizofrénico", le causó que enfermara del estómago, ya que la preparación no era la adecuada y había quedado crudo.

En ese momento el creador de contenido presentó un guisado de pollo en salsa, acompañado de yuca; de postre, sirvió plátano macho con leche condensada, pero el pollo no estaba listo, pues le faltaba aún más cocción.

Según Mendiola, los episodios se graban en varios días y en uno de esos momentos tuvo un encuentro con Zahie Téllez:

“Ellos te pueden ver fuera de foco y decirte tus verdades del platillo que hiciste ayer, la chef sí se acercó y me dijo ‘te mamaste, me enfermé del estómago’... Aprovecho este espacio para darle una disculpa a la chef Zahie, textualmente me dijo ‘tu pollo estaba crudo, te pasas de pendejo’. Una disculpa enorme, sí, me mamé, me sentí mal, en mi defensa nunca había cocinado con esos ingredientes”.