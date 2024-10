'Adrián Marcelo habla sobre su regreso'; aseguran que se burla de Gala Montes

Ciudad Juárez.– Adrián Marcelo volvió a sus redes sociales con un nuevo video publicado en su cuenta de YouTube, clip que por supuesto, no estuvo exento de las polémicas, pues algunos usuarios señalaron que la grabación y la actuación fue una total burla hacia Gala Montes y su situación de ansiedad y depresión que supuestamente vivió dentro de "La Casa de los Famosos México".

Y es que hay que recordar que Gala recientemente en una entrevista reveló que no tenía problemas de depresión, como se había afirmado, sino que se sentía agotada por diversas circunstancias que había estado enfrentando. Este detalle ha sido motivo de controversia, especialmente del fandom de Marcelo, quienes han expresado su apoyo al influencer y cuestionado las declaraciones de Gala.

“Soy neurótica, me caga que me despierten. No es que estuviera deprimida, simplemente estaba cansada. Venía de hacer una novela hace seis meses y cargaba con la bronca de mi mamá. Entré a descansar”, explicó Gala en la entrevista.

Por ello muchos se los seguidores de AM ahora han aprovechado este nuevo clip del youtuber para recordar que el regio tenía razón sobre su posicionamiento frente a Gala.

En el video compartido en el canal de Youtube de Adrián Marcelo, podemos ver al influencer regio hablando consigo mismo, haciendo referencia a un formato de entrevista que Juan Gabriel realizó hace años.

"¿Cómo te encuentras?", pregunta Adrián Marcelo, quien luce con una camisa blanca y por encima y suéter color gris.

"Bien, mejor, drogado...", se responde a sí mismo, pero con una vestimenta completamente color negra, incluso usando lentes de sol.

¿Estás listo para regresar?", se cuestiona. "Sí, extraño mi 'Radar', extraño Hermanos de Leche, Conversaciones, extraño los enanos, cocaína en los camerinos, extraño insultar a mi madre". Fue este último comentario con que el Adrián Marcelo se burló de Gala Montes, con quien tuvo varios enfrentamientos dentro de La Casa de los Famosos México.