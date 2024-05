¿Adal Ramones podría conducir 'La Casa de los Famosos México'?

Adal Ramones, exconductor de "Otro Rollo" visitó las instalaciones de Televisa para ultimar detalles de su próximo proyecto, lo que generó rumores sobre su posible participación en "La Casa de los Famosos México". Sin embargo, Adal fue claro al desmentir estas especulaciones.

"Mis jefes en Televisa me conocen tan bien que nunca me invitarían a una 'cosa de esas'", declaró al periodista Edén Dorantes.

En lugar de reality shows, Adal Ramones expresó su interés en proyectos de comedia. "Lo que a mí me interesa hacer es comedia", afirmó. "Me gustaría hacer un programa especial de reencuentro de ex conductores de Otro Rollo como Yordi Rosado, Mauricio Castillo y Roxanna Castellanos".

También descartó cualquier posibilidad de participar en "La Casa de los Famosos México" como habitante. Tampoco me interesa participar en el programa como habitante", enfatizó.