Acabó con las dudas; Ana Gabriel revela a quién escribió 'Simplemente amigos'

Ciudad Juárez.– La cantante Ana Gabriel por fin ha decidido terminar con las especulación que por años ha rodeado a su canción "Simplemente amigos", tema que se dijo que habría sido dedicado a la actriz Verónica Castro después de que las dos famosas supuestamente mantuvieron una relación amorosa.

Hace unas semana la intérpreta aseguró que no había estado dedicada a la actriz mexicana, pero ahora dio a conocer a quién sí se la dedicó.

“Esos que hablan, deberían darse cuenta que realmente no está compuesta para la persona que dicen, esta canción la hice porque Dios me la dio y me la dio para ti, para aquel, para aquellos que están allá, para ti, para ustedes”, declaró ante su público.

María Guadalupe Araujo Yong, nombre verdadero de Ana Gabriel, también expresó que no le avergüenza que se piense que la canción fue escrita para Castro.

“Si ustedes creen que es para ella, así será… pero yo digo que este tema es para mi público”, aclaró, dejando en claro que la interpretación de la canción queda a criterio de sus oyentes.

La cantante aprovechó el momento para agradecer a sus seguidores por el cariño y la aceptación que han mostrado hacia “Simplemente amigos” a lo largo de los años.