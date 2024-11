A sus 50 años, Hello Kitty es tan 'kawaii' y lucrativa como siempre

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Tokio.- Hello Kitty cumple 50 años el viernes. Un ícono pop a la mitad de su vida, el cumpleaños ficticio del personaje de cabeza redonda y moño ha generado exposiciones en museos, un espectáculo en un parque temático y una gira nacional. Y eso es solo en Japón, su lugar de nacimiento literal, pero no el que figura en su biografía oficial.

¿Confundido? Bienvenido a la fiesta. Si hay algo sobre Hello Kitty, es que ha demostrado ser adaptable y ha generado contrastes durante su larga carrera. Ella —Kitty es una niña, según la compañía que la posee— pudo haber sido concebida como un recipiente para los sentimientos de otros, pero algunas mujeres ven un símbolo de empoderamiento en su rostro sin boca.

“Muy astuta” es como Mika Nishimura, profesora de diseño en la Universidad Meisei de Tokio, describe la forma en que Hello Kitty conquistó los mundos del comercio, la moda y el entretenimiento. Como una tabula rasa abierta a la interpretación, la creación no amenazante fue el vehículo perfecto para ganar dinero, dijo.

“Las feministas estadunidenses han dicho que no dice nada y accede a todos. Pero en Japón, también vemos cómo puede parecer feliz si tú estás feliz, y triste si te sientes triste”, dijo Nishimura a The Associated Press. “Es una estrategia de producto que es pura genialidad. Al ser tan adaptable, Kitty consigue todos esos acuerdos de colaboración”.

El medio siglo del personaje es evidencia de eso. Sanrio, la compañía de entretenimiento japonesa que posee los derechos del nombre e imagen de Hello Kitty, inició las festividades hace un año con una cuenta de animación en TikTok, juegos en Roblox y un avatar para la aplicación de redes sociales Zepeto.

Ha habido ediciones de aniversario de mercancía que van desde collares para mascotas, cosméticos y Cajitas Felices de McDonald’s hasta Crocs y una figurilla de cristal de Baccarat. Un colgante de moneda de oro con la imagen de Hello Kitty sosteniendo el número 50 se vende por unos 120,000 yenes (800 dólares), mientras que un reloj Casio cuesta 18,700 yenes (120 dólares).

Pero primero, más sobre su historia y origen.

A diferencia de Mickey Mouse y Snoopy, Hello Kitty no comenzó como un dibujo animado. Una joven ilustradora de Sanrio llamada Yuko Shimizu la dibujó en 1974 como una decoración para papelería, bolsos, tazas y otros pequeños accesorios. El diseño debutó en un monedero al año siguiente y se convirtió en un éxito instantáneo en Japón.

A medida que el éxito comercial de Hello Kitty se expandió más allá de Asia, también lo hizo su perfil personal. A finales de la década de 1970, Sanrio reveló el nombre del personaje como Kitty White, su altura como cinco manzanas y su lugar de nacimiento como un suburbio de Londres, donde la compañía dijo que vivía con sus padres y su hermana gemela Mimmy.

“El tema principal de Hello Kitty es la amistad. Cuando la creé por primera vez, hice una familia de la cual Kitty era parte. Pero luego Hello Kitty comenzó a aparecer en otros escenarios a medida que el personaje crecía”, dijo Shimizu a la BBC en junio. “Sanrio puso mucho esfuerzo en construir la marca en lo que es hoy”.

En algún momento, Sanrio designó el cumpleaños de Kitty como el 1 de noviembre, el mismo que el de Shimizu. Su trasfondo se enriqueció con hobbies que incluían tocar el piano, leer y hornear. Sus apariciones en televisión requerían coprotagonistas, incluido un gato mascota llamado Charmmy Kitty que debutó hace 20 años.

Pero el 40º cumpleaños de Hello Kitty trajo una actualización que asombró a los fanáticos. Sanrio aclaró a una curadora de museo en Los Ángeles que Kitty, a pesar de sus características felinas, era una niña. Un portavoz de la compañía repitió la distinción este año, renovando el debate en línea sobre los requisitos para ser considerado humano.

“Se supone que es Kitty White es inglesa. Pero esto es parte del enigma: ¿Quién es Hello Kitty? No podemos descifrarlo. Ni siquiera sabemos si es un gato”, dijo Joyce S. Cheng, profesora asociada de historia del arte en la Universidad de Oregón. “Hay una indeterminación no resuelta sobre ella que es asombrosa”.

Parte de la confusión proviene de un malentendido de “kawaii”, que en japonés significa “lindo” pero también connota una esencia adorable o amable. Sanrio reclutó a Shimizu y otros ilustradores para crear personajes “kawaii” en un momento en que los estilos lindos y femeninos eran populares en Japón. Pero la palabra se usa a menudo en la sociedad japonesa, y no solo para describir bebés y cachorros.

Un anciano, algo tan inocuo como un paraguas, un auto pequeño o un utensilio de cocina, o incluso un monstruo de película de terror pueden recibir la etiqueta de “kawaii”. Según los estándares occidentales, la idea puede parecer frívolamente embarazosa. Pero se toma en serio en Japón, donde el concepto está vinculado con los instintos más honorables.

La complejidad de “kawaii” puede ayudar a explicar el atractivo duradero de Hello Kitty a través de generaciones y culturas, por qué la cantautora canadiense Avril Lavigne lanzó una canción titulada “Hello Kitty” hace una década, y por qué el rey Carlos de Gran Bretaña le deseó a Hello Kitty un feliz cumpleaños 50 cuando recibió al emperador Naruhito de Japón y a la emperatriz Masako en el Palacio de Buckingham en junio.

Aunque Hello Kitty puede parecer encarnar el estereotipo de la mujer autosacrificada, es revelador que tres mujeres hayan servido como diseñadoras principales del personaje en Sanrio. Yuko Yamaguchi, quien ha ocupado el cargo desde 1980, es reconocida por mantener al personaje tanto moderno como atemporal, dando a Kitty atuendos negros o pestañas postizas según lo dicten las tendencias, pero nunca quitándole el lazo de su oreja izquierda.

“Hello Kitty, este objeto cultural, tiene algo que decirnos sobre la historia de las mujeres en Asia Oriental, y cómo las mujeres de Asia Oriental se modernizaron y se convirtieron en ciudadanas profesionales en una sociedad moderna”, dijo Cheng de la Universidad de Oregón.

Sanrio ha creado cientos de criaturas, todas adorables y tiernas, pero ninguna con el poder duradero de Hello Kitty. Olvida la recatada estética tradicional japonesa wabi-sabi de elementos minimalistas y naturales; una camaleónica niña-gato que refleja un kitsch descarado es la embajadora cultural de una nación obsesionada por el consumo y alegremente despreocupada.

“Es el anti-wabi sabi, queriendo ser lo más llamativo y bling-bling posible, como Lady Gaga. En tu cara, pero eso también es parte del genio. Es poderoso”, dijo Cheng.

Leslie Bow, profesora de inglés y estudios asiático-estadounidenses en la Universidad de Wisconsin-Madison, dijo que mientras muchas mujeres asiáticas y asiático-estadounidenses ven a Hello Kitty como un símbolo de desafío, el instinto protector y de cuidado despertado por lo “kawaii” no está exento de poder.

“Cuidamos a nuestros hermanos, nuestros bebés, nuestras mascotas, porque estamos en control. Controlamos sus acciones. Y así que eso también es el lado oscuro de lo lindo”, dijo Bow.

Sanrio ha aprovechado la adaptabilidad del personaje, permitiendo un uso relativamente sin restricciones de su imagen a cambio de una tarifa de licencia.

Casi todo vale para la pequeña de bigotes, desde un creciente imperio global de cafés Hello Kitty aprobados por Sanrio hasta una aplicación de “realidad aumentada” para teléfonos celulares que muestra a Kitty bailando frente a la Torre Eiffel en París, el Big Ben de Londres y otros lugares turísticos.

En el lado no autorizado, Hello Kitty incluso ha aparecido en armas y vibradores.

Durante una presentación a principios de este año en Seúl, la diseñadora de Hello Kitty, Yamaguchi, dijo que uno de sus objetivos es encontrar una manera de “desarrollar una Hello Kitty de la que los hombres también se enamoren”. Todavía está trabajando en ello.

“Estoy segura de que llegará el día en que los hombres ya no se avergüencen de llevar a Hello Kitty”, citó el sitio de noticias de entretenimiento Content Asia a Yamaguchi.