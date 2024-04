Unos documentos larguísimos publicados por el Instituto Estatal Electoral (IEE) confirmaron lo que para muchos era muy deseado y para otros uno de sus peores momentos. Los registros oficiales de las personas candidatas a diputaciones locales, ayuntamientos y sindicaturas.

Buenos para quienes fueron validados para iniciar la contienda electoral. Parece que han dado el paso más difícil. Ahora tendrán que concentrarse en cómo convencer a los ciudadanos de obtener su apoyo con propuestas claras y factibles. Para otros es muy malo porque confirmaron que están fuera y otros ocupan su lugar.

Tal es el caso del grupo denominado Los de Abajo, dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chihuahua. Se trata de fundadores del partido y personas que han estado años dentro que, argumentan, se han ganado más su lugar en las elecciones que los recién integrados.

La molestia llegó a tal grado que el grupo decidió impugnar la elección en la TEPJF, en la famosísima Sala Guadalajara. Ahí expuso que la Comisión de Honor y Justicia de Morena les ha fallado y se requiere del máximo tribunal para que defienda sus derechos. ¿Qué posibilidades tienen de ganar?

Sin embargo, para otros el panorama es diferente. Cuauhtémoc Estrada Sotelo sí apareció en la lista de registros aprobados, aun cuando el Tribunal Estatal Electoral (TEE) determinó que había cometido violencia política en razón de género contra su compañera de bancada y presidenta del Congreso, Adriana Terrazas.

El gusto podría durarle poco, pues las impugnaciones o correcciones llegarán en algún momento y podría quedarse fuera de la contienda definitivamente. Habrá que esperar el informe del IEE.

La llegada de camiones para el sistema BRT en Ciudad Juárez es una de las situaciones más esperadas. Su puesta en marcha significará una opción de transporte segura y eficiente para los ciudadanos que año con año demandan mejores condiciones para trasladarse en medio de la ciudad.

Antes de que eso ocurra, las autoridades estatales quieren cerciorarse de que todo funciona de la forma correcta. Ya se ha trabaja en la expedición de tarjetas preferentes. Los paraderos parecen estar listos para usarse y se prepara mayor vigilancia en los carriles confinados para evitar accidentes.

Sin embargo, hay escepticismo por parte de las autoridades municipales. Particularmente el alcalde Cruz Pérez Cuéllar espera que la promesa de la llegada de unidades se complete cuanto antes. Su comentario cobra mayor relevancia porque hace unas semanas sugirió que el Municipio administre el transporte.

El gobierno estatal ya ha dado muestras de cómo son las unidades. Falta corroborar su funcionamiento y comodidad, para tener una idea de cómo se desarrollarán en los largos trayectos dentro de la ciudad. Seguramente, dar un viaje en esas unidades será llamativo, por el morbo o por la necesidad.

Los empresarios de Juárez esperan que lleguen las campañas locales para abordar con todo a las personas que buscan un cargo. Uno de los temas principales a discutir es el de la seguridad. Si no se garantiza, no hay inversiones, no hay trabajo, no se mueve la economía. La cadena se afecta.

Para analizar a fondo este tema, el CCE organiza un encuentro con las personas candidatas, tanto las que ya están en campaña como las que iniciarán en unas semanas. Buscan abordar también el tema de incentivos, cooperación, desarrollo económico y beneficios para la comunidad.

La principal preocupación es la seguridad, incluso ese asunto podría definir la elección, no solo las locales, sino las de la presidencia, así que las propuestas deben ser creíbles y concretas. El primer paso será garantizar la coordinación, que todos están en la misma sintonía para evitar conflictos.

Este punto lo tienen que tomar en cuenta para al llegar a las reuniones tengan todas las preguntas cubiertas. La presentación de la estrategia es el siguiente paso. Lo que le sigue es lo más difícil: tener el apoyo ciudadano para llegar al cargo y entonces poner el plan en marcha. Antes, a analizar las propuestas.

Dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz. En 2021, Fermín Ordóñez Arana pasó al grupo de Morena, Panal y PT para competir por una diputación. Nada bueno salió de eso. En 2023, Ordóñez regresó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), organismo que parece nunca haberse ido.

Un año después, el dirigente tricolor, Alex Domínguez, le dio el nombramiento de secretario adjunto a la Presidencia del Comité Directivo Estatal. ¿Se la ha recompensado su lealtad?