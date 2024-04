La sequía se agrava en el estado de Chihuahua y las altas temperaturas podrían agravar la situación esta temporada. Ante un problema tan grande, hay acciones emergentes que pueden servir para obtener un poco de alivio, sin embargo, para llevarlas a cabo se necesitan recursos.

El gobierno estatal ha afirmado que el Gobierno de México no destinará dinero para la estimulación de nubes. Este proceso ayuda a que haya precipitaciones en zonas específicas, siempre y cuando se realice bajo las condiciones adecuadas. Sus resultados casi siempre son positivos.

Al respecto, la gobernadora Maru Campos dijo que el año pasado Chihuahua no recibió apoyo para este procedimiento y en 2024 se repetirá la situación, pero eso no significa que no se vaya a hacer. La mandataria prevé una inversión de 10 millones de pesos. Las zonas donde se hará aún no se definen.

Esta semana ha estado marcada por polémicas con el gobierno federal. Primero con el tema de salud, sobre el despido del personal y luego la recontratación aunque con la insistencia para que Chihuahua se sume al IMSS-Bienestar. Esa situación está lejos de concretarse.

Ahora, el tema de las medidas para atender la sequía, que el gobierno estatal, ha recalcado, se han realizado de forma urgente y sin el apoyo de las autoridades federales. El reclamo en este y otros temas ha sido constante. Parece que no cambiará a unos meses de que termine la administración.

La sequía es un problema que debe preocupar a todos, no solo a los gobiernos. Los ciudadanos deben preguntarse qué hacen para reducir las condiciones que generan la sequía y otras consecuencias del cambio climático. A veces pequeñas acciones pueden tener una gran repercusión.

A 20 días de que comience la campaña local, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar define a los personajes que lo acompañarán en la contienda. Se trata de perfiles a los que les ha confiado algún cargo municipal y que, de ganar, seguramente repetirán en la administración pública.

El más reciente anuncio incluyó a Carlos Nájera, director de Comunicación Social; Julio César De la Cruz, director de Asentamientos Humanos, y Arturo Urquidi, de Regulación Comercial. Previamente sumó a Héctor Ortiz Orpinel, Enrique Licón y Hugo Vallejo. Hasta ahora perfiles masculinos.

Todos los que estarán en la campaña tendrán que renunciar o pedir licencia, no hay de otra. Lo siguiente es que definan a los suplentes de esos directores. Será poco el tiempo que estarán a cargo, pero deben cumplir con los objetivos del cierre de administración. No se pueden arriesgar.

Las siguientes semanas estarán ocupadas para Pérez Cuéllar en cómo será su campaña, las personas que lo acompañarán y los objetivos. Todo eso sin descuidar lo que ocurre en el Gobierno Municipal. Ese punto puede ser utilizado por los oponentes, así que debe ser cuidadoso.

Donde no más no hay acuerdos es en el Congreso de Chihuahua. La votación por la reforma judicial estaba programada para esta semana pero se postergó debido a que no hubo acuerdos sobre algunos artículos, especialmente los puntos que tienen que ver con la paridad de género.

Lo curioso es que el reclamo lo hizo el diputado de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, quien fue encontrado responsable de ejercer violencia política en razón de género contra la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas. La determinación la hizo el Tribunal Electoral de Chihuahua.

Estrada adelantó que votará en contra, ya que los resultados no son los esperados, y responsabilizó al bloque opositor de no lograr esos cuerdos por la falta de interés en el tema de paridad. La discusión sin duda se tornará ríspida.