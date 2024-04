No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. El debate presidencial está aquí y como ciudadanos debemos estar atentos al ejercicio, más allá de las preferencias que se tengan sobre u otro perfil. El objetivo es tener un abanico de posibilidades y compararlas o cuestionarlas.

Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez estarán frente a frente para lanzar propuestas, criticarlas, mejorarlas o desecharlas. Aportarán ideas sobre seis temas clave: salud, educación, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables, y violencia contra las mujeres.

El encuentro será en las instalaciones del INE y se transmitirá por redes sociales y YouTube. Por televisión será en las siguientes dos ediciones. Sí hay opciones para observarlo, pues también habrá traducción a lenguas originarias e interpretación en lengua de señas.

Ahora, las personas candidatas llegan en una situación complicada para el país, pues se ha desatado un conflicto diplomático con Ecuador. Particularmente, a Gálvez le preocupa la afectación por la divulgación de un video en el que aparece su hijo ebrio. Claudia dice estar lista para desmentir a la oposición. Máynez confía en su preparación.

El debate dejará al descubierto las fortalezas y debilidades de las personas candidatas frente a una situación de críticas directas, bajo presión y ante millones de ojos observándolos. El resultado podría definir el rumbo de la elección, pero es muy pronto para definir a una persona ganadora. Todo puede ocurrir.

En el estado de Chihuahua quedaron definidas casi 8 mil candidaturas que realizaron los partidos locales y nacionales. La cifra varía un poco porque, como se había revisado aquí, algunas postulaciones no cumplieron con los requerimientos necesarios, así que se pidió a los organismos que las cambiaran.

La mayoría de los registros fallidos corresponden a los ayuntamientos, a las planillas de regidores. El principio de paridad no quedó claro y se pidieron las correcciones necesarias a los partidos. Algunos renunciaron a ese registro y pidieron el cambio. Otros de plano ya no intentaron.

El Instituto Estatal Electoral (IEE) realizó una revisión larguísima y los resultados están en un gran documento que detalla las condiciones en las que se presentaron las candidaturas, las observaciones y determinaciones sobre ellas. Vale la pena adentrarse en él.

Ahora, corresponde a las personas validadas esperar el día para iniciar la campaña y mostrar a las personas las opciones que tienen para beneficiar a los ciudadanos. Será una gran movilización.

En la búsqueda por un escaño en el Senado, surgen dos posiciones distintas. Una por la continuación y otra por los cambios de fondo en temas que lo requieren. El bloque opositor y la coalición liderada por Morena ofrecen esas dos visiones. Que los ciudadanos decidan.

Por un lado, Mario Vázquez Robles, consideró como un gran error la eliminación del Fondo Minero, pues los municipios que históricamente se dedicaron a la actividad de extracción se quedaron sin recursos y no hubo otra forma de apoyarlos. Como ocurrió en otras áreas.

Aparte, Juan Carlos Loera apuesta por la continuidad de los programas sociales y que la mayoría de Morena y sus aliados estén en las cámaras para lograr cambios legislativos. Sin embargo, en su caso, una acusación lo persigue, aunque no parece quitarle el sueño. En cambio, al abogado Hugo Ruiz, le urge que haya acciones contra él.

Las diferentes visiones sobre cómo debe ser Chihuahua continuará en las siguientes semanas.