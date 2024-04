Los planes de los partidos políticos no han resultado como esperaban, pues sus postulaciones no cumplen con las disposiciones del Instituto Estatal Electoral (IEE) y han sido frenadas en seco, aunque ya fueron notificados para que hagan las correcciones necesarias.

De acuerdo con el árbitro electoral, los partidos no han cumplido con el principio de paridad de género y acciones afirmativas, principalmente en las candidaturas para las alcaldías y la conformación de las planillas de regidores. Se estiman 140 casos en todo el estado.

Se supone que los partidos fueron notificados para hacer las modificaciones. Sobre aviso no hay engaño, y si no cumplen, entonces no habrá marcha atrás. Por cierto, los que más han incumplido son Pueblo, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México. Los más cumplidos, los de Morena-PT y PAN-PRI-PRD.

Se podría argumentar que faltó tiempo para definir las candidaturas, que es un proceso complejo, que hay muchos perfiles por escoger, o al revés, que son pocos los interesados que no hay a nadie más para postular. O simplemente fueron equivocaciones. Cualquiera que sea el caso, lo tienen que resolver.

El Frente Amplio por México reunió a sus representantes en Juárez el jueves. Lo hicieron para hacer un llamado respetuoso a seguir el debate electoral del domingo, en el que por primera vez se verán las caras de forma directa las dos candidatas y el candidato presidencial.

También confirmaron la visita de Xóchitl Gálvez a esta frontera la siguiente semana y los temas relevantes que se abordarán. Desde luego, el de seguridad será uno ellos, por la historia de la ciudad, los casos emblemáticos y la forma en la que se han ejecutado las estrategias.

La migración será otro punto importante. El bloque opositor ha sido muy crítico sobre las (no) medidas que ha tomado el gobierno federal, así que se esperan escuchar propuestas que den resultados rápidos. El desarrollo económico, la industria y el apoyo a mujeres seguramente completarán la agenda.

La visita de Xóchitl Gálvez se dará una semana después del debate, lo que podría condicionar su ánimo y la forma en que podría abordar los temas. Ella llegará al debate en medio de un escándalo desatado por su hijo. ¿Podrá demostrar ese poderío que promueve?

La inversión para la ciudad de Chihuahua continúa. La gobernadora Maru Campos encabezó la ceremonia de arranque de operaciones de la planta Regal Rexnord, una empresa líder en soluciones de sistemas de propulsión industrial, motores eléctricos, rodamientos, engranajes, transportadores y productos de componentes de transmisión.

Para su establecimiento en Chihuahua capital, la compañía hizo una inversión de 13.8 millones de dólares (mdd) y generará 190 empleos en una primera fase, en sus nuevas instalaciones ubicadas en el Parque Industrial Bafar, que tienen una extensión de 115 mil pies cuadrados.

La mandataria estatal destacó que el talento chihuahuense brinda posibilidad de desarrollo a empresas locales, nacionales y extranjeras. Además resaltó que en el estado la industria aeroespacial es fuerte, con la operación de 45 empresas que exportan productos por mil 800 mdd al año.

El beneficio también se busca que llegue a las pymes y que se fortalezca la economía de ese sector. Desde luego, que las personas obtengan empleos directos o indirectos con la empresa en operaciones. El desarrollo debe ser integral, o al menos es lo ideal para proyectos como este.