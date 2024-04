Nos espera poco más de un mes de intensa actividad política en la ciudad y el estado. Las campañas locales han comenzado y con ello la cuenta regresiva para las elecciones más grandes de la historia. Hay mucho en juego y nadie se quiere quedar atrás en esta competitiva carrera.

Hace unas semanas los candidatos a puestos federales comenzaron con recorridos, diálogos y propuestas. Buscan representar a sus distritos en la Cámara de Diputados o estados completos en el Senado. La búsqueda por un lugar en el legislativo es importantísima, pero algo falta.

En cambio, para con las campañas locales, los candidatos y los ciudadanos tienen un acercamiento más íntimo, por decirlo de alguna manera. Con los aspirantes a diputaciones locales, alcaldías o sindicaturas, las personas se desahogan y lanzan todo tipo de peticiones.

Para Juárez, tres bloques principales buscarán la mayoría de los votos: Morena-PT; PAN-PRI-PRD; Movimiento Ciudadano. No obstante, el Partido Verde, Pueblo y México Republicano quieren ganar terreno, los últimos dos por su reciente creación, con menos historial que los demás. En la capital del estado, el panorama es similar.

Además de las propuestas en reuniones con vecinos, empresarios, OSC e instituciones educativas, las campañas estarán marcadas por la guerra de declaraciones, los ataques directos e indirectos, las denuncias formales y las que se desprenden en un discurso visceral. Se vivirán momentos de mucha tensión.

Independientemente de eso, lo importante es la relación que las personas candidatas establezcan con los habitantes, que escuchen, que propongan, y no de cualquier manera, sino consciente, con posibilidades. En todo momento habrá vigilancia del árbitro electoral y si algo sale mal, se sabrá.

Es momento de escuchar, cuestionar y entablar diálogo con la persona que se tenga interés. Son las ventajas de vivir en democracia.

Como ya se comentó, el proceso electoral trae muchas posturas contrarias y reclamos. Los más recientes giran en torno a que candidata Xóchitl Gálvez Ruiz y los gobernadores y gobernadoras emanados del Partido Acción Nacional (PAN) para solicitar apoyo en los estados, lo que no está permitido.

Al respecto, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena-PT-PV, dijo que los representantes de la coalición en el Instituto Nacional Electoral (INE), presentará una denuncia por esa situación que calificó como un acuerdo ilegal. Desde luego, los mandatarios y la candidata opositora no han negado.

El señalamiento incluyó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Ella no se quedó callada y dijo que si Sheinbaum tiene pruebas, que presente la denuncia y se vaya por la norma, que no saque ventaja. Fue casi un reto. Desde luego, la mandataria no es la única interesada en el tema.

Seguirán saliendo posturas al respecto, pero, de nuevo, lo importante es que no se ocupe la mayoría del tiempo en ellos y que las acciones digan más que las palabras, los ciudadanos lo agradecen.

Llamativa fue la forma en que llegaron a Ciudad Juárez cientos de migrantes. A bordo del tren, familias completas se transportaron desde el sur para empezar la segunda mitad de su complejo recorrido en busca del sueño americano. Les queda sobrevivir en la frontera y sus peligros.

La situación migratoria es uno de los temas de corte federal que más se ha pedido analizar. Seguramente ahora que están las campañas locales las organizaciones preguntarán a los candidatos de qué forma actuarán ante un escenario tan complejo. Las respuestas tendrán que analizarse.