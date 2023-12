Desmantelar las irregularidades

Los yonkes o deshuesaderos son, para muchos, un mal necesario en la ciudad. Quienes tienen un auto y pocos recursos para refacciones o la sustitución de piezas, recurren a estos puntos donde se encuentra prácticamente de todo a un precio accesible, aunque no siempre de manera legal.

No significa que en todos lados hay piezas de procedencia dudosa, hay empresas bien establecidas que cumplen con las normativas y que ofrecen en la medida de lo posible precios accesibles. Pero otros tantos simplemente están en la ilegalidad y no hacen nada por cambiarlo.

La Dirección de Ecología tiene registrados unos 800 negocios de este tipo, pero solo funcionan 400, y de esos, solo 100 cumplen con los trámites ante la dependencia. Del resto, las autoridades municipales se encargarán de revisarlos para que se pongan al corriente, o de lo contrario: multa.

Protección Civil, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Seguridad Vial y Ecología trabajarán en conjunto para realizar las inspecciones. Ya comenzaron en el Camino Real, donde la lejanía y las zonas agrestes parecen lugares adecuados para los yonkes irregulares. No es el único lugar.

El operativo surge de las quejas de los vecinos: tener un deshuesadero en una zona habitacional causa muchos problemas: ruido, residuos peligrosos, mala imagen y obstrucciones a la circulación. Hay situaciones más complicadas, como que los autos sean robados y se desmantelen ahí.

Las sanciones buscan evitar esos problemas, pero antes se dará oportunidad que se regularicen. Si no lo hacen, hay dos razones: o hay algo chueco ahí adentro, o verdaderamente los recursos no alcanzan y su opción más sensata es cerrarse a la operación de los vehículos.

Veremos cómo reaccionan los dueños.

El Paquete Económico 2024 llegó al Congreso y asciende a la cifra histórica de 100 mil 546 millones 562 mil 853 pesos. El monto representa un aumento del 9 por ciento con respecto al anterior ejercicio fiscal, que se traduce en más de 8 mil millones de pesos adicionales.

La gobernadora Maru Campos destacó que esos números fueron posibles en gran medida a que los ciudadanos cumplieron con el pago de impuestos y a la ordenanza en las finanzas estatales. Después cifras complicadas, la mandataria destacó que hay un balance y recursos para los rubros prioritarios.

Sin embargo, en el Legislativo no todos están de acuerdo. La diputada Adriana Terrazas condicionó su voto a favor del Paquete Económico: si no se aprueban las reservas que presentará, entonces el Ejecutivo puede olvidarse de su apoyo, aunque ella aclaró que no trabaja para la mandataria.

Por otro lado, la bancada panista, representada por el diputado Alfredo Chávez, considera que la construcción del paquete permitirá el análisis amplio y debate, así como la oportunidad de hacer ajustes, algo que, de acuerdo con el representante, no ocurrió a nivel federal.

La revisión comenzará en breve y se espera que la aprobación llegue rápido, entonces lo ideal es que haya consenso por parte de los legisladores.

Estar en prisión debe ser para el exgobernador César Duarte Jáquez uno de los peores momentos de su vida. Quizá ni aquel accidente en helicóptero se compara con la preocupación, ansiedad y desesperación que lo ataca en el Cereso de Aquiles Serdán. Su salida definitiva no se ve cerca.

La audiencia que se desarrolló el miércoles y jueves para revisar sus medidas cautelares estuvo marcada por reclamos. La defensa de nuevo solicitó que el exmandatario saliera de la cárcel, pero la jueza Meléndez no halló elementos suficientes para considerar la petición.

El falló hizo que Duarte perdiera los estribos y se dirigiera de forma irrespetuosa a la jueza, quien le ordenó que desalojara la sala, pero no lo hizo y policías procesales tuvieron que intervenir para sacarlo. El enojo por seguir en prisión no se bajará pronto. Lo preocupante es que su juicio tampoco inicia.