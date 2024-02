Foto: Associated Press

2/2 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

1/2 Foto: Associated Press

Hoy regresa la Copa de Campeones de la UEFA con los primeros dos encontronazos pertenecientes a la ronda de octavos de final. Para hoy, el reinante campeón Manchester City viajará a la fría Copenhague para cruzarse con unos leones que no pierden la esperanza. Por su parte, el Real Madrid hará lo propio contra el Red Bul Leipzig de Alemania.

Un león muy valiente...

Los citizens de Manchester serán los encargados de inaugurar las hostilidades de los octavos de final. Su visita hasta Dinamarca se da después de haber derrotado 2-0 al maltratado Everton que no puede salir de los puestos de descenso. Erling Haaland fue genio y figura marcando las dos anotaciones y totalmente repuesto de la lesión que lo marginó de su equipo para iniciar el año.

Si bien se trata de un encuentro de eliminación, puede esperarse que Pep Guardiola le de descanso a algunos de sus muchachos, inclusive al propio Haaland dado el compromiso de enfrentar al Chelsea el próximo fin de semana.

Por su parte, el conjunto nórdico se sabe más que inferior en el hombre por hombre contra el equipo inglés. No obstante, Jacob Neestrup no muestra miedo. Señaló en conferencia de prensa el equipo su mando ya ha enfrentado a equipos “grandes” y no descarta la posibilidad de aguantar el resultado en el Parken Stadion.

Sin embargo, el juego de este martes es apenas el tercero del Copenhague en dos meses por el parón invernal del futbol en el norte del viejo continente. De noviembre, hasta hace 15 días, todo era amistoso para los del felino color azul. Sería más que lógico y hasta evidente ver una baja de forma en comparación con los XI de azul celeste.

Enojados y enrachados

El turno de esta jornada también le toca al Liepzig que, en tono similar a los de Dinamarca, llegarán con el cartel de presa fácil para un Real Madrid que viene enrachado, enojando y goleando después de recuperar la cima de La Liga que tenía el Girona.

Los alemanes vienen de tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Batallando el pasado fin de semana contra un Augsburg que no mostró su mejor futbol, pero le estorbó y se le emparejó a tú por tú a las arterias ofensivas del toro: Dani Olmo y Loïs Openda. Alguna esperanza tiene que dar el ataque del esloveno Benjamin Sesko y la baja de Jude Bellingham del lado merengue.

En lo que respecta al Madrid, llega ligeramente parchado luego de propinarle una goleada de cuatro tantos al Girona por el primer puesto de la liga. Sin el inglés, los de Carlos Ancelotti tendrán que echar doble mano de Vinicius Jr. para orquestar el ataque. Rodrygo, por lo menos en papel, sería un simple acompañante. De ahí en más, no debería haber más modificaciones en el parado, ni en los nombres del estratega italiano.

¿Dónde y a qé hora?

Ambos choques tienen la hora programada a la 1:00 de la tarde hora de Ciudad Juárez. Estarán disponibles únicamente a través de la plataforma de streaming HBO Max para todo el territorio nacional y de VIX Plus para la unión americana.