¿Qué pasará con TikTok en la tienda de apps de Apple y Google el domingo?

Nueva York.- Con el presidente electo Donald Trump sumando incertidumbre sobre si la prohibición de TikTok entrará en vigencia, la atención ahora se centra en empresas como Google y Apple, que se espera que retiren la popular aplicación para compartir videos de sus plataformas en solo dos días.

Aunque el viernes la Corte Suprema confirmó por unanimidad una ley federal que podría prohibir TikTok en todo el país, no está claro cómo se desarrollará el cierre de la popular plataforma de redes sociales y qué verán los estadounidenses cuando el reloj marque la medianoche del domingo.

La decisión del tribunal se produce en un contexto de agitación política inusual por parte de Trump, que prometió que podría negociar una solución después de asumir el cargo, y de la administración del presidente Joe Biden, que ha señalado que no aplicará la ley a partir del domingo, su último día completo en el cargo. Ahora, los observadores tecnológicos (y algunos usuarios) están atentos para ver qué sucede durante el fin de semana y más allá.

"Realmente estamos en territorio desconocido en términos de política tecnológica", dijo Sarak Kreps, director del Instituto de Política Tecnológica de la Universidad de Cornell.

Según la ley, las tiendas de aplicaciones móviles (como las que operan Apple y Google) y los servicios de alojamiento de Internet se enfrentarán a importantes multas si continúan distribuyendo la plataforma a los usuarios estadounidenses más allá de la fecha límite para la desinversión de ByteDance, la empresa matriz de TikTok con sede en China. Las empresas podrían pagar hasta 5 mil dólares por cada usuario que siga accediendo a TikTok, lo que significa que las sanciones podrían ascender a una gran suma.

Un abogado que representa a TikTok dijo a los jueces de la Corte Suprema la semana pasada que la plataforma “desaparecerá” el 19 de enero si no se anula la ley. Pero TikTok, que no está obligada a bloquear su propia plataforma según el estatuto, no ha dicho si limitará el acceso a la aplicación o a su sitio web el domingo. Los expertos han señalado que la aplicación de TikTok debería seguir estando disponible para los usuarios actuales, pero los existentes ya no podrán actualizarla, lo que la hará inutilizable a largo plazo.

El asesor de seguridad nacional de Trump ha señalado esta semana que la administración entrante podría tomar medidas para “evitar que TikTok desaparezca”, aunque aún no está claro en qué sentido eso se concretará y si alguna de esas medidas podrá evitar el escrutinio legal.

“Mi decisión sobre TikTok se tomará en un futuro no muy lejano, pero necesito tiempo para revisar la situación”, dijo Trump el viernes en una publicación en Truth Social después del fallo del tribunal. Más temprano ese mismo día, dijo en otra publicación que TikTok estaba entre los temas de su conversación con el líder chino Xi Jinping .

Mientras tanto, parte de la atención se ha centrado en empresas tecnológicas, como Apple, Google y Oracle, que actualmente ofrecen TikTok en sus tiendas de aplicaciones o alojan datos de la empresa en sus servidores.

Los directores ejecutivos de tecnología han estado intentando forjar vínculos más amistosos con Trump , quien quiere suspender la prohibición de TikTok , desde que fue elegido en noviembre. Pero Kreps dijo que sería "desafiante de la credulidad" que siguieran ofreciendo TikTok, incluso si quieren complacer a Trump, ya que los expondría a multas punitivas.

Las empresas tecnológicas también están acostumbradas a eliminar aplicaciones a instancias de los gobiernos. En 2023, Apple afirma haber eliminado casi mil 500 aplicaciones en todo el mundo. Casi mil 300 de ellas fueron eliminadas en China.

“Las sanciones para empresas como Apple y Google podrían llegar a los 850 mil millones de dólares”, escribió el jueves en X el senador republicano por Arkansas Tom Cotton, en referencia a la ley estadounidense sobre TikTok. “No estoy seguro de que me fiaría de la palabra de un político si yo dirigiera esas empresas”.

Mientras tanto, David Choffnes, director ejecutivo del Instituto de Ciberseguridad y Privacidad de la Universidad Northeastern en Boston, dijo que cree que hay una “pequeña posibilidad” de que nada le pase a TikTok, pero reconoció que eso requeriría “un enorme riesgo por parte de las empresas que los apoyan”.

Apple, Google y Oracle no respondieron a las preguntas enviadas esta semana sobre sus planes en TikTok.

En un video posterior al fallo judicial, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, que se espera que asista a la toma de posesión de Trump y tenga un lugar privilegiado en el estrado, agradeció al presidente electo por "su compromiso de trabajar" con TikTok para "encontrar una solución" que mantenga la plataforma disponible.

“Estamos agradecidos y complacidos de contar con el apoyo de un presidente que realmente entiende nuestra plataforma, alguien que ha usado TikTok para expresar sus propios pensamientos y perspectivas, conectándose con el mundo y generando más de 60 mil millones de vistas de su contenido en el proceso”, dijo Chew.

A principios de esta semana, TikTok les dijo a sus empleados estadounidenses que sus oficinas permanecerían abiertas para trabajar incluso si la “situación” no se resolviera para el domingo. En el memorando, que fue reportado primero por The New York Times y confirmado por la compañía, TikTok les dijo a los trabajadores que su “empleo, salario y beneficios” estaban asegurados, y agregó que la ley estaba escrita de una manera que impacta la experiencia del usuario estadounidense, no a las entidades que los emplean.

Mientras tanto, en una carta enviada el viernes a Biden y al fiscal general Merrick Garland, un abogado de los creadores de TikTok que demandaron al gobierno pidió a la administración que suspendiera la aplicación de la ley "hasta que haya más orientación definitiva".

“Además, solicitamos que aclare que ninguna tienda de aplicaciones, servicio de alojamiento de Internet u otro proveedor enfrenta ningún riesgo de aplicación o sanciones con respecto a TikTok, CapCut o cualquier otra aplicación de ByteDance, hasta que se haya emitido dicha orientación adicional”, decía la carta del abogado Jeffrey Fisher.