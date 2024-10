Para un follaje brillante, no busque más que árboles nativos

Foto: Associated Press

Nueva York.- Si está buscando árboles nuevos, considere plantar especies nativas. Por lo general, requieren menos mantenimiento que las especies exóticas, requieren menos agua, fertilizantes y pesticidas y, a menudo, también cuestan menos.

Los árboles nativos también sustentan a nuestra fauna nativa, que evolucionó junto con ellos, por lo que los reconocemos como alimento. No se puede decir lo mismo de muchos árboles introducidos. Y los árboles exóticos que son reconocidos por los insectos pueden no tener flores con la forma adecuada para acomodar sus piezas bucales. Otros pueden proporcionar alimentos adecuados, pero no los nutrientes que nuestros animales nativos requieren.

Estos son algunos de mis árboles nativos favoritos, ordenados por color de otoño para hacer de sus sueños paisajísticos una realidad sustentable.

PARA ROJO

Empecemos por los robles, considerados una especie clave de América del Norte , ya que son componentes vitales del ecosistema. Los robles sustentan a cientos de especies de insectos nativos, que se alimentan, ponen huevos y se refugian sobre y debajo de sus hojas.

El roble escarlata (Quercus coccinea) crece mejor a pleno sol, alcanzando de 15 a 21 metros de altura, y brilla con su follaje rojo en otoño en las zonas hortícolas cinco a nueve. El roble rojo (Quercus rubra) tiene atributos similares, mientras que el roble blanco (Quercus alba) puede soportar temperaturas más frías, por lo que es adecuado para las zonas tres a nueve, y puede crecer hasta tres metros más alto.

Todos los amelanchier nativos brindan un bonito color otoñal, pero Amelanchier x grandiflora 'Autumn Brilliance', un híbrido de A. arborea y A. laevis, ambos nativos del este de los Estados Unidos, realmente se roba el espectáculo con un follaje llamativo y rojo anaranjado brillante. Las pequeñas flores blancas florecen en primavera, seguidas de bayas comestibles de color púrpura-negro en verano. Plántelo a pleno sol o sombra parcial en las zonas cuatro a nueve.

El cornejo en flor (Cornus florida) es un árbol de uno o varios troncos con flores blancas o rosadas en primavera y follaje rojo en otoño, que alcanza de 20 a 40 pies a pleno sol o sombra parcial en las zonas dos a 10.

Considere también: el arce rojo (Acer rubrum), que mantiene este color durante todo el año, mostrando brotes rojos en invierno y flores rojas en primavera, a pleno sol o sombra parcial en las zonas tres a nueve; y el serbal americano (Sorbus americana) a pleno sol en las zonas tres a seis.

PARA AMARILLO

El tulipán (Liriodendron tulipifera), un primo de la magnolia, es absolutamente impresionante en primavera, cuando florecen sus fragantes flores en forma de tulipán, y es igual de hermoso en otoño, cuando sus hojas se vuelven de un dorado brillante. Estos árboles de rápido crecimiento alcanzan de 18 a 24 metros de altura en las zonas cuatro a nueve, pero tienen raíces poco profundas y una copa muy pesada, por lo que pueden volcarse si se plantan en suelos empapados.

La papaya (Asimina triloba) produce frutos amarillos con un sabor que recuerda al del plátano y la papaya. Los árboles, que lucen un follaje de un vibrante color amarillo dorado en otoño, crecen hasta unos 8 metros en las zonas cinco a ocho, pero en las condiciones adecuadas (protección de los vientos invernales en el norte y del calor abrasador en el sur), pueden prosperar en las zonas cuatro y nueve.

El caqui americano (Diospyros virginiana) se vuelve de color amarillo verdoso en otoño. Cultívelo a pleno sol o con sol parcial en las zonas cinco a nueve, donde puede crecer hasta 30 metros de altura en suelo rico y húmedo (menos bajo en condiciones no ideales). Además, también obtendrá frutos.

Considere también: pecán (Carya illinoinensis) en zonas cinco a nueve a pleno sol; álamo temblón americano (Populus tremuloides) en zonas dos a ocho a pleno sol; carpe americano (Carpinus caroliniana) en zonas tres a nueve a pleno sol a sombra; y variedades regionales de cercis (Cercis).

PARA NARANJA

El eucalipto negro, también conocido como árbol de tupelo negro (Nyssa sylvatica), te deleitará con sus hojas rojas, naranjas, amarillas y granates, todas a la vez. Plántalo a pleno sol o con sol parcial en un suelo ácido y espera que alcance una altura máxima de 30 a 50 pies en las zonas cuatro a nueve.

El arce azucarero (Acer saccharum) es el árbol del estado de Nueva York, Virginia Occidental, Wisconsin y Vermont, y los arces, en general, son los árboles nacionales de Canadá, y por una buena razón. No solo llaman la atención con sus tonos otoñales de naranja, luego amarillo y finalmente rojo en las zonas tres a nueve, alcanzando alturas de 40 a 75 pies con pleno sol o con sol parcial, sino que en unos 40 años, también producirán jarabe de arce.

El ciprés calvo (Taxodium distichum) es un árbol de agujas finas que parece un árbol de hoja perenne. Sin embargo, las agujas de esta conífera se vuelven marrones y naranjas en otoño y luego se caen, lo que le ha valido su nombre común. Puede soportar suelos húmedos, incluso pantanosos, así como condiciones secas y salinas. Plántalo a pleno sol o sombra parcial en las zonas cuatro a nueve y espera que alcance entre 15 y 21 metros de altura.

Considere también: Sasafrás (Sassafras albidum) en zonas cinco a nueve a pleno sol o sombra parcial, y castaño de Indias de Ohio (Aesculus glabra) en zonas tres a siete a pleno sol o sombra parcial.