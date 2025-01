Medicare agrega a medicamentos para bajar de peso a lista para reducir precios

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Washington.– Medicamentos populares para bajar de peso y para la diabetes como Ozempic y Wegovy han sido añadidos a la lista de fármacos de Medicare que serán negociados directamente entre el gobierno y las farmacéuticas, anunció el viernes la administración del presidente Joe Biden.

Las negociaciones de precios para 15 medicamentos adicionales seleccionados serán manejadas por la próxima administración de Donald Trump y, si se alcanzan acuerdos, casi asegurarán miles de millones de dólares en ahorros para los contribuyentes.

Además de Ozempic y Wegovy, algunos de los otros medicamentos incluyen Trelegy Ellipta, que trata el asma; Otezla, un medicamento para la artritis psoriásica; y varios que tratan diferentes formas de cáncer.

La lista es un primer paso en las negociaciones y, dado el momento, los detalles y los precios finales quedarán a cargo de la administración del presidente electo Donald Trump.

“Para algunas personas esto es muy importante”, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Xavier Becerra, en una llamada con periodistas el jueves. “Algunas personas tienen que saltarse una dosis en su receta para que les dure más tiempo”.

Esto eleva el total a 25 medicamentos que tendrán precios más bajos para los inscritos en Medicare.

Juntos, esos 25 medicamentos representan un tercio del gasto de Medicare en recetas, indicó Becerra. Ozempic y Wegovy, en particular, han sido examinados por sus altos costos de bolsillo.

Sin embargo, los inscritos en Medicare aún no podrán acceder a los medicamentos para la obesidad bajo una ley federal que prohíbe que el programa pague por tratamientos para perder peso. Actualmente, Medicare solo cubrirá Ozempic y Wegovy cuando se usen para tratar la diabetes o reducir el azúcar en la sangre. Una regla que propuso la administración demócrata de Biden —y que la próxima administración republicana de Trump decidirá si implementar— cubriría los populares medicamentos para la pérdida de peso.

Los ahorros en los 25 medicamentos provienen de una nueva ley que permite a Medicare negociar el precio que paga por los medicamentos recetados más populares y caros utilizados por las personas de más edad. Durante años, Medicare tuvo legalmente prohibido hacer tales negociaciones. La ley, aprobada por los demócratas y firmada por el presidente Joe Biden, fue opuesta por los republicanos en ese momento, pero no está claro si ahora tienen interés en intentar derogar o debilitar dicha legislación.

Las compañías farmacéuticas han demandado por las negociaciones y siguen oponiéndose al programa. El viernes, el principal lobby farmacéutico instó a la próxima administración y al Congreso a “arreglar” la ley.

“Al sacar esta lista en sus últimos días, el gobierno de Biden una vez más no aborda los verdaderos desafíos que enfrentan los ancianos y Medicare”, destacó en un comunicado Stephen Ubl, presidente y director ejecutivo de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.

A finales del año pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron que habían alcanzado acuerdos de precios con compañías para 10 medicamentos en la ronda inaugural de negociaciones. Bajo los nuevos acuerdos, los precios de lista se redujeron en cientos —en algunos casos, miles— de dólares para suministros de 30 días de fármacos populares utilizados por millones de personas en Medicare. Incluyeron anticoagulantes populares como Xarelto y Eliquis y tratamientos contra la diabetes como Jardiance y Januvia. Ejecutivos de las compañías farmacéuticas dijeron a los inversores durante las llamadas de ganancias que no esperaban que las negociaciones impactaran en sus resultados finales.

La AARP, uno de los grupos de interés de atención médica más poderosos en Washington, informó que desafiará cualquier esfuerzo por debilitar la ley en el Congreso controlado por el Partido Republicano.

“Durante demasiado tiempo, las grandes compañías farmacéuticas han aumentado sus ganancias estableciendo precios exorbitantes a expensas de vidas estadunidenses, obligando a los ancianos a no usar las recetas que no pueden pagar”, dijo en un comunicado Nancy LeaMond, vicepresidenta ejecutiva de AARP.

Se esperaba que los ahorros de los nuevos precios de lista para esos medicamentos generaran alrededor de 6.000 millones de dólares para los contribuyentes y mil 500 millones para los inscritos en Medicare.

Los precios negociados para los primeros 10 medicamentos no entrarán en vigor hasta 2026. Los precios para los 15 medicamentos adicionales anunciados hoy no entrarán en vigor hasta 2027. Pero algunos inscritos en Medicare deberían ver una mejora en los precios por una nueva norma para este año que limita el desembolso anual en medicamentos recetados a 2.000 dólares.

Bajo la ley, más medicamentos serán añadidos al proceso de negociación en los próximos años.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid señalaron que los 15 medicamentos son Ozempic, Rybelsus y Wegovy; Trelegy Ellipta; Xtandi; Pomalyst; Ibrance; Ofev; Linzess; Calquence; Austedo y Austedo XR; Breo Ellipta; Tradjenta; Xifaxan; Vraylar; Janumet y Janumet XR; y Otezla.

Ozempic y Wegovy son fabricados por la farmacéutica danesa Novo Nordisk, cuya sede en Estados Unidos está en Plainsboro, Nueva Jersey.