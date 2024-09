Los perros traen mucha alegría, pero también peligros cuando van con correa

Foto: Associated Press

Nueva York.- Los mimos. La lealtad. Las miradas de adoración. Hay mucha alegría en tener un perro, y una de ellas es salir a dar un paseo rápido. Y ahí radica un peligro al que algunos amantes de los perros deberían prestar más atención.

Según investigadores de la Universidad Johns Hopkins, en los últimos 20 años, las lesiones relacionadas con pasear perros han aumentado entre adultos y niños en Estados Unidos. Las fracturas, los esguinces y los traumatismos craneales se encuentran entre los más comunes.

De 2001 a 2020, el número estimado de adultos atendidos en salas de emergencia por lesiones causadas por pasear perros aumentó significativamente, de 7 mil 300 a 32 mil 300 al año, dijo el investigador principal Ridge Maxson a The Associated Press. La mayoría de los pacientes eran mujeres (75 por ciento). Los adultos en general de entre 40 y 64 años representaron el 47 por ciento.

Y eso es solo en el caso de las visitas a urgencias. “Sabemos que una cantidad significativa de personas podrían buscar tratamiento en atención primaria, clínicas de atención especializada o de urgencias para sus lesiones”, dijo Maxson.

La posesión de perros se ha vuelto cada vez más común, señaló, y aproximadamente la mitad de los hogares estadounidenses tienen al menos un perro. La pandemia contribuyó a ese aumento.

Cómo protegerse

Mantenerse seguro al pasear a un perro con correa requiere diligencia, concentración y, en caso de mal tiempo, precauciones adicionales. Realizar varias tareas a la vez puede ser peligroso. Guarde el teléfono.

"No puedes relajarte cuando paseas a un perro de complexión fuerte con el par motor de un tractor pequeño. Tienes que prestar atención", dijo Noel Holston, dueño de un perro en Athens, Georgia.

A principios de la década de 2000, Holston paseaba a su pitbull de 29.4 kilos en un parque cerca de su casa cuando un ganso aleteó y graznó. El perro se desbocó por un terraplén y tiró de la acera a Holston, que ahora tiene 76 años.

“Perdí el equilibrio y me esforcé por mantener el equilibrio, caí en un hoyo y escuché el crujido de mi tobillo izquierdo. El dolor era tan intenso que casi me desmayo. Mi esposa, Marty, tuvo que llamar a un corredor para que me ayudara a regresar a nuestro auto. Mi pie izquierdo colgaba como un gran fideo mojado”, dijo.

Susannah Johnston, de 64 años, es instructora de yoga y dirige un grupo de Facebook para mujeres con 40 mil miembros cuyo objetivo es mejorar el equilibrio, la fuerza y ​​la capacidad del cuerpo para absorber impactos. A lo largo de los años, se ha lesionado tres veces mientras paseaba a su perro.

Hace unos cinco años, su labrador de 22.6 kilos persiguió a una ardilla mientras Johnston estaba arrodillado para guardar una sudadera en su mochila, con la correa enrollada alrededor de una mano. Se fracturó un dedo.

“Eso fue lo peor porque estaba torcido y tirado y tuve que hacerme cirugía y rehabilitación y todo lo demás”, dijo Johnston, que vive en Croton-on-Hudson, Nueva York.

Correr con un perro atado es otro peligro, por muy bien entrenado que creas que está el perro. Es especialmente peligroso con un perro que se asusta fácilmente, es muy joven o es propenso a salir corriendo. Eso es lo que le pasó a Robert Godosky en Manhattan.

“Solíamos tener la rutina de correr la última cuadra hasta casa”, dijo. “Había una sección de la acera que tenía un andamio. Mi perro es un perro de rescate y era relativamente nuevo para nosotros. Se asustó y se metió delante, y yo salí volando por encima del perro y me estrellé contra el andamio. Terminé rompiéndome dos costillas”.

Existen otros peligros en las zonas rurales, dijo Steven Haywood, médico de urgencias en Corinth, Mississippi.

“ Ser atropellado por un vehículo ”, dijo. “Esa es definitivamente la lesión más mortal que se produce cuando la gente pasea a sus perros”.

En zonas como la suya hay muchas calles sin aceras ni arcenes anchos, lo que resulta especialmente peligroso cuando la gente lleva ropa oscura sin reflectores ni luces en los vehículos o en los animales.

"Es algo que vemos regularmente", dijo Haywood.

Los zapatos adecuados, correas y más

Además de luces y reflectores, hay otros equipos que pueden minimizar los riesgos al pasear perros:

Use calzado adecuado con suelas adecuadas para nieve y hielo. Considere usar calzado con clavos o tacos.

Maxson sugiere utilizar una correa no retráctil de entre 1.8 y 2.4 metros (6 a 8 pies). “Las correas más largas tienen más probabilidades de enredarse en las piernas y provocar caídas. Las correas retráctiles a veces pueden hacer que sea más difícil controlar a tu perro”.

En San Francisco, la entrenadora de perros Shoshi Parks recomienda un arnés antitirones con una correa sujeta al pecho del perro en lugar de a la espalda, dijo. Esto le da al paseador más control y ejerce menos tensión sobre el perro.

Parks sugiere sostener la correa en el centro de gravedad, cerca del torso, la cadera o el muslo. Pase la mano por el lazo de la correa y agárrela un poco más abajo para sujetarla.

Ella dice que las correas retráctiles son “inaceptables”. Punto. Pueden causar quemaduras si se sostienen demasiado cerca del cuerpo si se alargan o se retraen rápidamente.

Paseadores de perros y entrenadores de perros

Para las personas con problemas de movilidad o equilibrio, los expertos recomiendan buscar ayuda para pasear al perro, especialmente si el tiempo no es favorable. Por ejemplo, un vecino, un niño mayor o un paseador de perros profesional.

Johnston, Haywood y Maxson coincidieron en que los ejercicios de equilibrio y entrenamiento de fuerza, especialmente para adultos mayores, pueden ayudar a disminuir el riesgo de caídas y fracturas.

Y dijeron que trabajar con un adiestrador de perros no sólo ayuda al perro sino también al paseador, que puede aprender a leer mejor el lenguaje corporal de su mascota.

“Incluso las personas jóvenes, sanas y fuertes pueden tener dificultades para controlar a las razas más grandes que no están acostumbradas a caminar con correa. Cualquier ejercicio que les dé fuerza y ​​equilibrio les ayudará”, dijo Haywood. “Asegúrese de poder controlar al perro que está paseando”.