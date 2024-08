Incluya los exámenes de la vista en la lista de tareas para el regreso a clases

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Cuando un niño pequeño estalló en lágrimas en su clase de tercer grado el otoño pasado, Audrey Jost lo tomó a un lado mientras los otros niños estaban en el recreo. Dijo que le estaban dando dolores de cabeza y que se estaba quedando atrás de los demás estudiantes, así que Jost habló con sus padres para que le hicieran un examen de la vista.

Unos días después, el niño regresó con lentes de contacto y parecía un niño diferente, dijo Jost, quien enseña en una escuela pública en Gilbert, Arizona.

“Fue increíble el cambio que eso produjo en él, académica y socialmente”, dijo. “Ese día se iluminó”.

Jost dijo que en sus 18 años de docencia ha visto este problema (y su solución relativamente simple) muchas veces antes, incluso con una de sus propias hijas.

Es por eso que los expertos dicen que el final del verano es un gran momento para agregar un examen de la vista a la lista de verificación de regreso a clases.

Los problemas de visión a menudo no se diagnostican

La Asociación Americana de Optometría dice que uno de cada cuatro niños comienza la escuela con algún tipo de problema de visión, lo que afecta su capacidad para aprender, participar en deportes y observar el mundo que los rodea.

Pero muchos niños no te dirán que algo anda mal porque no saben que tienen un problema, dijo Annette Webb, optometrista en Hot Springs, Arkansas.

“No tienen nada con qué compararlo”, dijo Webb, quien contó una historia sobre un niño al que le encantaba dibujar árboles, pero que nunca había visto hojas individuales hasta que le dieron anteojos. “Creen que todos ven como ellos”.

Muchos niños con problemas de visión no diagnosticados pueden desarrollar problemas de conducta porque están predispuestos a no involucrarse. Pueden intentar entretenerse, lo que altera la clase. O pueden ser percibidos como si estuvieran copiando el trabajo de un estudiante vecino, pero en realidad no pueden ver un problema de matemáticas en la pizarra, dijo Webb.

“No hay que dar por sentado al principio que hacen trampas todo el tiempo”, dijo Webb. “Si alguien mira habitualmente el periódico de un vecino, entonces diría que eso es definitivamente una señal de alerta”.

Cómo detectar un problema de visión

Otros indicadores a los que los padres y profesores deben prestar atención son el entrecerrar los ojos, las solicitudes de moverse por el aula y los dolores de cabeza, especialmente los que se producen durante la tarde y que probablemente sean causados ​​por la fatiga visual.

“Cualquier queja de cualquier tipo, como que no pueden ver, que se frotan mucho los ojos, que tienen los ojos rojos o que chocan con las cosas, deberían hacerse un examen”, dijo Megan Collins, oftalmóloga de la Universidad Johns Hopkins.

Collins destacó que las pruebas de visión, que son obligatorias en la mayoría de los estados, son un primer paso importante para identificar a los niños con posibles problemas oculares. Como investigadora de salud pública, aboga por fortalecer los programas de visión en las escuelas para ayudar a abordar las disparidades en el acceso a las pruebas y los exámenes oculares en las áreas desatendidas.

Pero ella dijo que el final del verano sigue siendo un buen momento para recordarles a las familias la importancia de la vista para el aprendizaje. Un buen punto de partida es en los controles anuales con un pediatra, quien debe realizar una evaluación de la vista de rutina que detecte a los niños en riesgo de sufrir las enfermedades más comunes.

Dijo que las excepciones son los niños con antecedentes familiares de problemas oculares o enfermedades que pueden afectar a los ojos, como la diabetes, o los niños que toman medicamentos con posibles efectos secundarios. Estos niños deben hacerse un examen ocular adecuado todos los años.

Cómo acceder a la atención oftalmológica

Si no tiene un plan de atención oftalmológica o no puede comprar anteojos, consulte con la enfermera de la escuela. Algunas escuelas, en particular en las grandes ciudades y áreas marginadas, tienen programas que ofrecen exámenes de la vista y anteojos de forma gratuita.

También existen muchos programas privados que ofrecen descuentos o gafas gratis a familias de bajos ingresos , como asociaciones cívicas como Lions Club International o VSP Eyes of Hope, ofrecido por uno de los mayores proveedores de seguros de visión.

Una vez corregido cualquier problema, la clave es que los padres y los maestros se comuniquen para asegurarse de que los niños usen sus anteojos, dijo Collins.

Afortunadamente, el viejo estereotipo del nerd de cuatro ojos con gafas de botella de Coca Cola ya no tiene el poder que solía tener.

“Lo interesante es que hoy en día, en el ámbito escolar, los niños suelen disfrutar de llevar gafas”, afirma. “Les gustan los estilos y los colores, algo muy distinto a lo que ocurría cuando yo era niña”.