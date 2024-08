Fallece María Branyas Morera, la persona más anciana del mundo, a los 117 Años

España.- María Branyas Morera, reconocida como la persona más anciana del mundo, falleció pacíficamente mientras dormía en España. Su familia confirmó la noticia, destacando que María murió como deseaba, en tranquilidad.

Su hija menor, Rosa Moret, de 80 años, comentó: “Se apagó durmiendo, que era lo que ella quería y lo que queremos todos”. Los restos de María fueron incinerados.

Último Mensaje de María Branyas

A sus 117 años y 168 días, María mantenía una cuenta en X con más de 18 mil 400 seguidores, administrada por su yerno. En esta plataforma, se publicó un emotivo mensaje que ha alcanzado cerca de 80 mil visualizaciones y numerosos mensajes de afecto:

“Y cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando de amor” (Tagore). Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conocías, allí donde vaya seré feliz, pues de alguna manera os llevaré siempre conmigo", decía el mensaje.

María falleció a las 6:00 de la mañana del lunes en la residencia Santa María del Tura de Olot, donde vivía desde hacía dos décadas.

Récord de Longevidad

Según la Asociación Gerontology Research Group (GRG), 11 personas, todas mujeres, han vivido más que María Branyas Morera. Esta asociación verifica la edad de los supercentenarios mediante certificados de nacimiento y matrimonio.

El récord de longevidad lo ostenta la francesa Jeanne Calment, quien vivió 122 años y 164 días, seguida por la japonesa Kane Tanaka, con 119 años y 107 días.