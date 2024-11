Cómo elegir el mejor entrenador personal para tus objetivos de fitness

Nueva York.- Irv Rubenstein tiene un doctorado en ciencias del ejercicio y ha dirigido un estudio de entrenamiento físico personal durante 35 años en Nashville, Tennessee. Obviamente, habla positivamente sobre los beneficios de utilizar un entrenador personal, y esto se aplica tanto a los aficionados al gimnasio como a los principiantes.

“Casi todo el mundo puede enseñarte a hacer flexiones de bíceps”, dijo Rubenstein en una entrevista con The Associated Press. “Pero solo unas pocas personas pueden decirte cómo hacerlo si te duele el hombro”.

Puede ser un laberinto encontrar el entrenador que sea mejor para usted, reconoció Rubenstein.

¿Qué importancia deberían tener las credenciales y la educación, o son más importantes la personalidad y las habilidades motivacionales? ¿Y el costo? ¿Y con qué frecuencia deberías contratar a un entrenador personal? Estas son solo algunas de las preguntas que debería plantearse cualquier persona que esté buscando un entrenador.

“¿Cómo se puede discernir quién es mejor?”, preguntó Rubenstein. “Lo que mejor te funciona es lo mejor. Pero encontrar eso es el desafío”.

Educación y credenciales

En Estados Unidos —y en muchos otros países— no existe ningún organismo gubernamental nacional o local que otorgue licencias a los entrenadores. La certificación suele ser otorgada por entidades privadas, algunas más respetadas que otras, y muchas de ellas se dedican a generar ingresos más que credibilidad.

El Colegio Americano de Medicina del Deporte es el más conocido en Estados Unidos. En Canadá, es la Academia Canadiense de Medicina del Deporte y el Ejercicio .

“Probablemente deberías preguntar si la persona está certificada”, dijo Rubenstein, quien dirige STEPS Fitness. “Creo que eso es valioso, pero no creo que sea esencial. Y deberías preguntar sobre la formación académica”.

También emitió una advertencia.

“Si una persona obtiene toda su información de Internet, en la medida en que pueda discernirlo, yo evitaría a esa persona”, dijo sobre un posible entrenador.

Personalidad y motivación

Guy Andrews dirige Exercise ETC. en Fort Lauderdale, Florida. Al igual que Rubenstein, dice que los entrenadores y los clientes deben congeniar. Las credenciales son importantes, pero la compatibilidad de personalidades es esencial.

“Primeramente, se trata de una relación de servicio”, dijo Andrews. “Por lo tanto, primero tienes que crear un vínculo con el entrenador. Tiene que gustarte. Mi personalidad es primordial. No me importa lo bien cualificado que esté alguien ni lo bien educado que esté. Si no puedes disfrutar trabajando con él, la relación está condenada al fracaso”.

Pedir recomendaciones a amigos o a los administradores de gimnasios puede resultar útil en la búsqueda. Un buen parámetro para determinar si una relación es exitosa es cuántos años lleva la persona que recomienda a su entrenador.

“Si los clientes han estado con un entrenador durante ocho o diez años, eso es una buena señal”, dijo Andrews. “Verse bien con una camiseta sin mangas no es suficiente”.

Rubenstein inyectó otra verdad y se rió: “La mayoría de las personas que trabajan con un entrenador durante un período prolongado te dirán que es el mejor”.

Otra buena señal a la hora de valorar a los entrenadores es si ofrecen una “relación no contractual”, es decir, si no perderá dinero si deja de prestar el servicio.

“Entonces tienes un entrenador con integridad y confianza y probablemente las habilidades para ayudarte”, dijo Rubenstein.

También hay que tener en cuenta el estilo de motivación del formador. Rubenstein dijo en repetidas ocasiones que la calidad de la “compasión” era clave para elegir a la persona adecuada. Pero algunos pueden querer un sargento de instrucción básica para que los impulse.

“La actitud militar entusiasta puede funcionar para los jóvenes, los que están en forma”, dijo. “Pero para la persona promedio, ese tipo de comportamiento puede no ser motivador ni estimulante”.

¿Cual es el precio?

Es difícil precisar el precio. Los costos varían según el país y dentro de cada país según la región geográfica. En los Estados Unidos, se puede pagar entre 100 y 150 dólares por hora en las ciudades más grandes, tal vez entre 50 y 75 dólares en otras áreas. Rubenstein también dijo que el costo se compara favorablemente con las manicuras y otros servicios de cuidado personal similares.

El costo puede ser prohibitivo para algunas personas, dijo Rubenstein. A menudo elimina a los jóvenes y puede favorecer a los clientes mayores que tienen mayor poder adquisitivo y necesitan más el servicio.

“Esto separa a las personas que quieren un entrenador de aquellas que lo necesitan”, dijo.

¿Con qué frecuencia con un entrenador?

Andrews y Rubenstein dijeron que los principiantes deberían reunirse con un entrenador dos o tres veces por semana durante las primeras seis semanas. Después, una vez por semana podría ser suficiente, o incluso una o dos veces al mes para mantenimiento y evaluación.

“En términos de motivación, para la persona promedio no creo que una vez a la semana sea suficiente al principio”, dijo Andrews.

Rubenstein explicó: “Si una persona no está acostumbrada a ir al gimnasio, no se siente cómoda o no se siente segura, ir dos veces por semana con un entrenador es una rutina básica que le dará beneficios musculares, cardiovasculares, de equilibrio, etc. Una vez que lo aprenda, una persona puede ir una vez por semana o una vez al mes. Pero eso significa que tiene que estar motivada”.

Establecer metas

Entonces, ya encontraste a tu entrenador y estás listo para ponerte a trabajar. ¿Y ahora qué? Establece algunas metas.

Hay cuatro objetivos principales, dependiendo del cliente: control del peso, estado físico general, necesidades especiales y salud general.

Para cada cliente, “las rutinas pueden cruzarse, pero la frecuencia, la intensidad y la duración variarán”, dijo Rubenstein.

Establecer objetivos en la entrevista inicial fue fundamental, dijo Andrews.

"Si ambas partes no están de acuerdo en cuanto a lo que quieren, están condenadas al fracaso", dijo.

Un buen entrenador reconocerá los objetivos poco realistas, dijo Andrews.

“A menudo, la atención se centra en cómo quieren verse después de contratar a un entrenador personal”, dijo. “En mi experiencia, un cliente que se centra en cómo se verá después del entrenamiento, en lugar de cómo se sentirá, se está preparando para una decepción”.