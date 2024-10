Brote de E. coli, vinculado a cebollas de proveedor en California: McDonald's

Nueva York.- Una compañía de productos agrícolas con sede en California fue la fuente de las cebollas frescas vinculadas con un brote de intoxicación alimentaria por E. coli en McDonald's, informaron directivos de la cadena de restaurantes el jueves. Mientras tanto, otras compañías de comida rápida, como Taco Bell, Pizza Hut, KFC y Burger King, retiraron las cebollas de algunos de sus menús.

Directivos de McDonald's señalaron que Taylor Farms, de Salinas, California, envió cebollas a un centro de distribución, lo que llevó a la cadena de comida rápida a retirar las hamburguesas cuarto de libra de sus menús en varios estados. McDonald's no especificó cuál fue la planta de distribución que recibió las cebollas.

Un brote vinculado con las hamburguesas ha enfermado a por lo menos 49 personas en 10 estados, entre ellas un anciano que falleció, según las autoridades federales de salud. Los investigadores señalaron que se concentraban en las cebollas como posible fuente del brote.

US Foods, un importante mayorista para restaurantes en todo el país, dijo el jueves que Taylor Farms había ordenado esta semana el retiro de cebollas amarillas enteras o en trozos debido a una posible contaminación de E. coli. Las cebollas retiradas del mercado procedían de una instalación de Taylor Farms en Colorado, dijo un portavoz de US Foods. Sin embargo, el mayorista también señaló que no era un proveedor de McDonald's y que su retiro no incluye productos vendidos en los restaurantes de la cadena de comida rápida.

Taylor Farms no respondió a varias solicitudes de comentarios.

Funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus iniciales en inglés) no confirmaron que la agencia esté investigando a Taylor Farms. Un portavoz dijo el jueves que la dependencia está “revisando todas las fuentes” del brote.

En tanto, otras cadenas de restaurantes de comida rápida del país suspendieron temporalmente el uso de cebollas frescas.

“Mientras seguimos dando seguimiento al brote de E. coli del que se ha informado recientemente, y como medida de precaución, hemos retirado de forma proactiva las cebollas frescas de algunos restaurantes de Taco Bell, Pizza Hut y KFC”, informó Yum Brands en un comunicado.

Yum Brands, con sede en Louisville, Kentucky, no quiso decir dónde se retiraron las cebollas o si la empresa utiliza al mismo proveedor que McDonald’s. La compañía señaló que seguirá apegándose a las directrices de los reguladores y sus proveedores.