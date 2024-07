Video: Pone a su esposo a bailar como ‘mandilón’ y suegra estalla

En la fiesta de una boda se vivió un momento tenso cuando el novio se puso a bailar la canción de Banda Machos, “El mandilón”, situación que no le gustó para nada a la madre del joven.

Sin importar que estaba frente a todos los invitados, la mujer irrumpió en la pista de baile para detener a su hijo que portaba un mandil y escoba.

Con cierta incomodidad, la novia ignora a su suegra y no le recibe la escoba, la cual cae al piso de la pista de baile. Además, le quitó al bebé que cargaba.

La novia se molestó no solo por la idea de que el hijo de su suegra asuma un rol doméstico, sino porque él se estaba divirtiendo.

“Yo me molesté porque no supo aceptar mis tradiciones, pero no me importó, mi esposo se divirtió y yo también”, publicó la novia.