Video: Papá se hace viral en TikTok por festejar los 7 años de su hija

TikTok entero se conmovió y llenó de ternura con un video en el que un padre de familia dio todo de sí con un pequeño y humilde festejo de cumpleaños para su hija que, pese a ser sencillo, despertó la emoción y felicidad en la pequeña; las imágenes de este momento ya son de lo más virales en la plataforma de videos, además que en redes los comentarios han aplaudido el detalle de este amoroso papá, aunque las críticas también se han hecho presentes.

Fue la cuenta de @yuneskazambrano la que compartió este tierno momento que ya acumula más de 34 millones de reproducciones tan sólo en TikTok y que además ha dejado comentarios de todo tipo. El clip fue compartido hace una semana, pero fue en las últimas horas cuando alcanzó su punto máximo de popularidad y ante la emoción de muchos, esta familia de cuatro, mamá y papá, así como dos hijas pequeñas.

El video en cuestión empieza con un joven padre caminando con su hija pequeña, mientras le tapa los ojos para sorprenderla; al entrar a la recámara de la pequeña en una de las paredes se ve una cortina de decoración y un enorme globo dorado con el número 7 y un pequeño pastel rosa esperando en el colchón de la cama. Por su parte, la madre graba y otra de las hijas se emociona por el detalle a su hermana.

La reacción de la menor fue la que más cautivó en redes sociales, ya que en la grabación se observa cómo con una enorme sonrisa dibujada en el rostro, corre a abrazar a su mamá, a su papá y a su hermanita. Aunque el video sólo dura unos cuantos segundos, ya acumula más de 34 millones de reproducciones y lo que enamoró al Internet entero es que demostró que el amor lo puede todo, incluso cuando en la familia no se atraviesa por el mejor momento económico.

Papás sorprenden a su hija con mini fiesta de cumpleaños

Uno de los detalles que más llamó la atención de este video viral de TikTok fue que el festejo de cumpleaños para una niña de 7 años se dio en un hogar muy humilde que desató el debate en redes sociales, pero al mismo tiempo, despertó el interés de muchas personas por apoyar a esta familia y hacerles una gran sorpresa.

En la sección de comentarios del clip compartido por la cuenta de TikTok @yuneskazambrano, se leen comentarios muy divididos, pues por un lado están los que celebran la lucha y esfuerzo de estos padres de familia al darlo todo por sus hijas, y por otro lado están aquellos que acusaron a la familia por supuestamente romantizar la pobreza, algo que abrió el debate en redes.

"No te quejes Andrés", "no esperes tenerlo todo para empezar a ser feliz", "esa niña tiene algo que muchos de ustedes no tienen: papá y amor", "yo entiendo la parte de no romantizar la poca solvencia económica, pero se ve que es una pareja que lucha por salir adelante y están presentes para sus hijas. No sabemos su historia" y "no se quién les está diciendo que romanticen o no, los padres de la niña hacen lo que pueden para que ella sea feliz, así que lo único que importa aquí es la felicidad de la niña" y "no puedo romantizar esto", se lee en redes.