Se vuelve tendencia Ángela tras decir: A esta generación le hace falta inocencia

Ángela Aguilar, conocida por su talento musical y su legado familiar, se encuentra nuevamente en el centro de la conversación en redes sociales. En esta ocasión, usuarios han retomado fragmentos de una entrevista que la cantante concedió a Angélica Vale hace aproximadamente 10 meses, donde realizó comentarios que han generado debate sobre la música urbana y las nuevas generaciones.

¿Qué dijo Ángela?

En la entrevista, la intérprete criticó la dirección que ha tomado la música contemporánea, señalando que algunas canciones promueven mensajes que considera inapropiados.

“Las canciones de ahorita están muy mal, es que de verdad me siento como que estoy haciendo algo mal y lo quito si me sale en Instagram. ¡Ay, no! O sea, de verdad me persigno porque soy persignada. Entiendo que la juventud quiera expresarse de alguna forma, pero esta no es expresión”, expresó.

La cantante también cuestionó el impacto que tienen estas canciones en la sociedad y su relación con valores como la inocencia y el amor.

“Yo creo que a esta nueva generación le hace falta un poco de tranquilidad, de amor, de inocencia. Lo más padre de enamorarte es la ilusión, y yo creo que por estas canciones se nos está quitando”, añadió.

Tras la reaparición de estos comentarios, usuarios en redes sociales han debatido sobre la postura de Ángela. Mientras algunos defienden su punto de vista, considerando que sus palabras son un llamado a rescatar valores, otros la han criticado, señalándola como desconectada de la realidad actual.

“A pero para andar de zorra no se asusta“, “¿Qué va a decir la abueee, si se fue con otro tipo y hasta se olvidó de los hijos?”, “Por Dios, no puedo creer ese video. Es tan actuada y nada auténtica”, se lee en algunos textos en X.