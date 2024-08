Video: Mujer se molesta porque joven sin manos come con los pies

Caracas.- Una mujer se molestó porque un joven sin manos estaba comiendo con los pies en la sección de comida de un centro comercial.

A través de redes sociales se compartieron las imágenes que muestran cómo la mujer le llamó la atención a Ángel David mientras él disfrutaba de un postre.

Debido a que no tiene sus extremidades superiores, el joven con discapacidad utiliza sus pies para sostener la cuchara y llevar el helado a su boca. Sin embargo, el problema surge después de que el joven sube sus pies a la mesa para alcanzar mejor la cuchara. La mujer, claramente molesta, le pidió que bajara los pies de la mesa.

Ángel David, al ser confrontado, explicó que estaba comiendo con los pies arriba de la mesa porque no tenía brazos. Tras escuchar la explicación y ver al joven sin brazos, la mujer mostró una expresión de vergüenza y se disculpó.

"Lo importante es que se disculpó", "No dijo nada malo, solo que bajes los pies. Cuando le dijo que no tenía manos, procedió a disculparse", "Se nota que la señora no lo hizo de mala intención", son algunos de los comentarios en TikTok.