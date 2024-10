Video: Muere joven tiktoker al resbalar por escaleras por irse grabando

Ciudad Juárez.– Una joven tiktoker, Arina Glazunova, murió de una manera tráfica luego de que cayó por las escaleras del metro en Tiflis, Georgia, luego de grabar un video mientras estaba cantando y bailando una canción rusa conocida como "For The Last Time" mientras iba en compañía de una amiga que fue testigo de lo ocurrido.

La mujer, quien era originaria de Moscú, Rusia, se encontraba en Georgia de visita. En el video se puede observar a la joven siendo grabada por una amiga que la acompañaba mientras ambas caminaban por la calle sin percatarse que más adelante habría un pasaje del metro donde la joven cayó y terminó gravemente herida.

Los gritos de Arina se pueden escuchar en el video antes de que la pantalla se quede en blanco y se puedan escuchar las voces de pánico de su amiga cuando termina el clip.

Los medios locales dicen que Arina fue trasladada de urgencia al hospital, pero murió por las heridas que presentó en la cabeza y una fractura de cuello.