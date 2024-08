Video: Chihuahuenses suben a puente para ver concierto de Luis Miguel

Chihuahua.- Personas de la ciudad de Chihuahau subieron a un puente para poder observar el concierto de Luis Miguel.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles sobre el Periférico de la Juventud, donde personas se acomodaron para ver el show desde afuera del Estadio Olímpico Universitario.

En TikTok se compartió un video que muestra a las personas sobre el puente.

"No podría con mi ansiedad de que algún carro pierda el control y nos llevará a todos", "Pon el audio de 'No me va a ganar la pobreza'", "Ay que pena si me ven mis vecinos", "Se ahorraron una lana", son algunos de los comentarios en la publicación.