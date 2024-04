Universitarios acuden en masa al Pacto Matrimonial

Foto: Associated Press

Es cosa de películas: dos amigos prometen casarse si no se casan en una fecha o edad futura específica.

Bueno, el Pacto Matrimonial, un ritual anual de emparejamiento que se ha vuelto popular en casi 90 campus universitarios en todo Estados Unidos, ha convertido ese polvoriento cliché en diversión.

Y algunas parejas han encontrado un amor duradero.

Casi medio millón de estudiantes han participado desde que el pacto se implementó por primera vez en la Universidad de Stanford en 2017. Nacido de un proyecto de economía de dos estudiantes allí, el pacto implica un algoritmo que califica las coincidencias en función de afirmaciones como "Prefiero el humor políticamente incorrecto" y "Me enorgullezco de decir verdades duras".

A diferencia de las aplicaciones y servicios de citas, cada estudiante recibe solo un nombre, un porcentaje sobre la calidad de la coincidencia y una dirección de correo electrónico para comunicarse.

"La idea es que, si piensas en todos los que van a tu universidad, seguramente hay alguien que es un buen plan de respaldo para ti", dijo Liam McGregor, uno de los estudiantes que ideó el pacto. "No es un príncipe azul, ya sabes, no necesariamente tu persona perfecta, pero tal vez alguien cuyo número deberías tener".

Las preguntas, dijo, “se seleccionan en función de, oye, ¿qué necesitamos saber para tener una relación de 50 años con alguien? ¿Podemos hacerlo grandioso?

¿Quién se suma al pacto matrimonial?

Muchos estudiantes lo hacen con amigos solo por diversión y no hacen seguimiento. Otros quedan fantasmas después de intentar establecer contacto. Una pequeña fracción termina en relaciones a largo plazo, incluso en el matrimonio.

Cuente a Max Walker y Melia Summers en ese último grupo. Los dos eran estudiantes de la Universidad de Nueva York cuando firmaron el pacto en el otoño de 2020. Fue solo una broma para ambos. Él estaba en Nueva York y ella en el campus de Abu Dhabi de la Universidad de Nueva York. Charlaron en línea durante meses y luego Summers se tomó un semestre para estudiar en Nueva York.

Su primera cita física, para comer pizza, fue casi un año después de su partido. Las campanas de boda sonarán el 29 de junio. La calidad del partido, según el algoritmo, fue del 99.65 por ciento.

Toma eso, Tinder.

“Nos gustaba la misma música. Hicimos los mismos deportes. Ambos somos de zonas rurales”, dijo Summers. “Fue algo gracioso, ¿verdad? Es alguien que dice que puede encontrar tu mejor pareja. Realmente no sabía si estaba listo para mi último combate en ese momento, pero pensé que era una promesa un tanto divertida. Y además, mis amigos lo estaban haciendo y pensamos que sería interesante hacerlo juntos”.

Los dos planean mudarse a Knoxville, Tennessee, después de la boda para que Walker pueda asistir a la facultad de derecho allí.

Cómo comenzó el pacto matrimonial

McGregor, quien dirige el pacto, dijo que se difundió rápidamente después de que se corrió la voz. Los estudiantes de otras 15 escuelas intentaron al principio unirse al Pacto de Stanford porque no estaba disponible en sus campus. Eso no está permitido. Se requiere una dirección de correo electrónico específica del campus.

En lugar de centrarse en la belleza física y las estadísticas personales como la altura y el color del cabello, dijo, el Pacto Matrimonial centra su encuesta de 50 preguntas en los valores fundamentales. Estilos de comunicación y resolución de conflictos. Hábitos de fumar y drogas. Y cosas como: “Si no haces nada durante un día entero, ¿cómo te sientes?” En una escala del 1 al 7, “como manteca de cerdo” es 1 y “como realeza” es 7.

El pacto matrimonial de la Universidad de Michigan plantea este enigma: “Hay lugar para la venganza cuando alguien me ha hecho daño”. En la escala del 1 al 7, 1 es "poner la otra mejilla" y 7 es "conspirar". El pacto del Boston College quiere saber: "Terminaría una amistad por diferentes opiniones políticas", y el cuestionario de Notre Dame pregunta: "Enviaría a mis parientes mayores a un asilo de ancianos".

Las preguntas se adaptan a cada campus, ya que los valores pueden variar entre los estudiantes. En Georgetown se incluyen cuestiones sobre política y ambición, por ejemplo, mientras que el Pacto de Stanford puede plantear cuestiones como el arribismo y la espontaneidad.

Las restricciones pandémicas entraron en vigor a medida que el pacto se extendió a nuevos campus. “Simplemente era más difícil tener una cita”, dijo Katie Richards, quien hizo el pacto en Boston College en febrero de 2021.

Richards, ahora de 25 años, fue emparejado con Miguel Corzo, también de 25 años. Ambos eran estudiantes de último año. Después de un tiempo de salir con alguien a larga distancia después de graduarse, ahora viven juntos en Filadelfia y acaban de celebrar su tercer aniversario. Se arrodilló y propuso matrimonio durante la totalidad del reciente eclipse en Erie, Pensilvania, ofreciendo un anillo de diamantes justo cuando la luna dejaba un anillo brillante alrededor del sol.

“Simplemente hicimos el Pacto Matrimonial porque lo hicieron nuestros amigos. Pensamos, oh, ya sabes, ¿por qué no? Es algo que hacer mientras todos están encerrados”, dijo Corzo.

No todos los partidos conducen al amor

Alrededor del 30 por ciento de las parejas se encuentran en persona, y 1 de cada 9 termina saliendo durante un año o más, dijo McGregor. Conoce varias otras parejas comprometidas. Algunas parejas que ya estaban saliendo participaron por diversión y terminaron emparejados, dijo.

McGregor quedó atónito ante el interés en su pequeño proyecto después de recibir el visto bueno de un profesor de economía.

“Dijimos, oye, ¿podríamos inscribir a 100 personas? Porque los partidos no servirán de nada si se inscriben menos de 100 personas. El primer día se inscribieron más de mil personas y al día siguiente se inscribieron otras mil personas. Al final de la semana, el 60 por ciento de todos en Stanford se habían inscrito para obtener su plan de respaldo matrimonial óptimo”, dijo.

Algunos estudiantes hacen el pacto una y otra vez. Paul Armstrong y Shelby Merrill solo necesitaron un intento en 2022 en la Universidad de Massachusetts en Amherst. Ninguno de los dos se lo tomó tan en serio al principio.

"Todos mis amigos lo llenaron", dijo Armstrong. "Tuve mucha más suerte que ellos".

Su partido alcanzó el 99,9 por ciento. Armstrong envió por correo un currículum personal a Merrill con algunas de sus estadísticas, gustos y habilidades, incluyendo entre estos últimos: "Hacer listas de reproducción en Spotify (por favor, no tenga Apple Music)".

“Cuando me enviaron su correo electrónico pensé: no le voy a enviar un correo electrónico. Esto es una tontería. Pero luego me envió eso y pensé, está bien, se esforzó un poco en ello. Esto es lindo”, dijo Merrill.

Los dos, que viven en ciudades separadas de Massachusetts, están planeando su primer viaje juntos al extranjero, a Escandinavia. Con 24 años (Paul) y 23 (Shelby), planean mudarse juntos en algún momento.

"No tenemos ninguna prisa", dijo Armstrong.