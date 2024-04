Perrito acude diario a pizzería para que le regalen comida

En redes sociales circulan las fotografías de un tierno perrito de raza mestiza, de color negro con blanco que han conmovido a más de un internauta, pues se preguntan si es un lomito de la calle o tiene dueños.

Su placa no dice su nombre, pero sí tiene un contundente mensaje tanto por atrás como por delante: "No me des pizza gracias".

Y es que las imágenes que se han viralizado del canino son de él sentado frente a una popular pizzería Little Caesars, ubicada frente a la estación Nuevo León del Metrobús, en la Ciudad de México.